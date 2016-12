Unikátní kostýmy z Barrandova cestují po celé Evropě

Investice do nových kostýmů a dalších rekvizit a provozu fundusu se vrací Barrandov Studio na půjčovném. Zapůjčení kompletního kostýmu stojí filmaře v průměru mezi 2500 až třemi tisíci korunami na dva měsíce, u kratších projektů je to zhruba 150 až 300 korun za den. Sbírka ale slouží i laické veřejnosti pro plesy, školní představení a další příležitosti. Nejvýše si ale na rozdíl od filmařů mohou půjčit dvanáct kompletních kostýmů. Půjčovné za týden se pohybuje od několika stokorun po zhruba tři tisíce. Pokud si zákazník vybere z kolekce exkluzivních kostýmů, půjčovné je pak ještě o sedmdesát procent vyšší. Za každý kostým se také platí kauce, často převyšující půjčovné. K nejdražším položkám v půjčovně patří kostýmy z období do roku 1935.