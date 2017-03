V Česku je už 350 minipivovarů a další přibývají

Počet minipivovarů v Česku roste, aktuálně je jich kolem 350. Vznikají většinou na místech zaniklých pivovarů, ale také na horských boudách nebo na lodi. Uvedl to prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.

Turisticky atraktivní pivovary podle Šuráně vznikají často na místech, kam přes mnohdy těžší přístupnost chodí hodně lidí. Příkladem může být krkonošská Sokolská bouda na Černé hoře nebo pivovar v hotelu Luční bouda, kde se vaří pivo Paroháč. Některé minipivovary podle něj ještě topí dřevem, například Dědkův mlýn u Unhoště ve Středočeském kraji.

Nyní otevřel asi nejextrémnější minipivovar - jde o pražský lodní pivovar Pivovar, který je na Vltavě u Štefánikova mostu, pivo se v něm vaří i konzumuje na lodi. Na rekonstrukci lodě a na vybavení šlo skoro 50 milionů korun, řekl dnes novinářům spolumajitel projektu Vojtěch Ryvola.

Podnik chce Ryvola provozovat jako tři oddělené provozy, na horní palubě se budou v létě udit uzenky, ve střední části se budou servírovat speciality české kuchyně a ve spodku lodi je pivnice. Na čepu chce mít tři piva pojmenovaná po českých lodích, chce také vařit speciály. Roční výstav má mít Pivovar až 1500 hektolitrů.

Loď může plout, takže se může přemístit během případných povodní, nebo si někdo může objednat soukromou akci s projížďkou po Vltavě.

Nový Pivovar je 33. pivovarem v Praze. V Praze každoročně vzniká několik pivovarů. Naposledy byl před Pivovarem otevřený zrekonstruovaný Pivovar U Supa v Celetné ulici, kde je sládkem Ivan Chramosil. Ten loni oslavil 70. narozeniny, 44 let pracoval v pivovaru U Fleků.

Podle Šuráně nové pivovary nevznikají jenom na kraji Prahy, jak je tomu například u bohnického Šediváka nebo proseckého Beznosky. Jen v okruhu půl kilometru od Národní třídy je podle něj 11 pivovarů, minimálně dva by letos měly otevřít. Jeden z nich by měl být projektem majitelů nového minipivovaru U Dobřenských, který v blízkosti Betlémské kaple. Tam se čepují horně kvašená bylinná piva, nový provoz by měl být na Žižkově.