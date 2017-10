Vysoké ceny másla? Obchodníci mají na situaci značný podíl, tvrdí Jurečka | E15.cz

Růst cen másla souvisí s vývojem na světovém trhu, kde se zvyšuje poptávka a zároveň je omezená nabídka, řekl dnes Jurečka při zahájení výstavy Flora Olomouc. Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) tvrdí, že obchodníci u másla vysoké marže nemají a za zdražení nemůžou.

Zemědělci nyní podle Jurečky prodávají litr mléka zhruba za 8,4 koruny, což je stejná cena jako v roce 2004, kdy čtvrtka másla na pultech obchodů stála 25 korun. "Když jsme si udělali rozbor prodejní ceny jedné čtvrtky másla, kolik procent z ní zůstává u zemědělců, tak je to zhruba 17 až 20 procent. Zhruba 25 až 30 procent zůstává u potravinářů a těch zbývajících padesát procent u obchodníků a prodejců," uvedl.

V srpnu mlékárny podle Jurečky prodávaly máslo v průměru za 35 korun, jeho cena v obchodech se ale pohybovala od 50 do 70 korun. Jurečka upozornil, že tuzemská produkce mléka za poslední tři roky vzrostla a Česko je v této komoditě soběstačné. "My jako zemědělci máme suroviny dostatek, ale to, jakým způsobem trh spekuluje a jak se cena šroubuje nahoru, to už nejsme schopni ovlivnit," uvedl.

Podle prezidentky SOCR Marty Novákové obchodníci za drahé máslo nemůžou. "Svaz si vyžádal od velkých obchodních řetězců, které jsou jeho členy, údaje týkající se marží právě na máslo. Z jednotlivých vyjádření vyplynulo, že se výše marží pohybuje od osmi do 20 procent, v průměru je to tedy 14 procent," řekla Nováková.

Kam až může vyšplhat cena másla? Podívejte se na video: 720p 360p REKLAMA Bilance: Kam až vyšplhá cena másla? • VIDEO Jaroslav Bukovský

V případě vysoké ceny másla jde podle Novákové o výkyv komodity, který je ovlivněn poptávkou a nabídkou i celosvětovým vývojem. "Ostatně cenu másla i marží obchodníků šetřilo již v květnu ministerstvo financí a k žádnému nestandardnímu zjištění nedospělo," podotkla.

Rostoucí ceny másla podle Jurečky souvisí s tím, že na globálním trhu se potkala vyšší poptávka s nedostatkem suroviny k výrobě másla. Na ukončení režimu mléčných kvót v EU navázala mléčná krize, kdy klesla výroba mléka v EU i Austrálii či na Novém Zélandu, což jsou hlavní světoví producenti. Naproti tomu Čína letos zvýšila poptávku po másle i mléčných výrobcích. "Za poslední dva roky zároveň také výrazně roste poptávka spotřebitelů, kteří se odklání od rostlinných tuků a spíše zase vyhledávají živočišné tuky," dodal Jurečka.

Ceny másla jsou rekordně vysoké v celé EU. Potravináři mluví o vysokých maržích obchodníků, ti ale vinu svalují na vysoké nákupní ceny smetany. MF už vyzvalo Specializovaný finanční úřad, aby zkontroloval zvýšení ceny u producentů másla i obchodníků. Učinilo tak na základě požadavku premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

"Domníváme se, že postoj premiéra je poměrně nestandardní, protože cena másla stoupá po celé Evropě a podle nás jde o určitý populistický krok v předvolebním období. Jestliže bychom chtěli hledat nějakého viníka, tak to rozhodně nejsou obchodníci, ale dotační politika EU," dodala Nováková.