Vzpoura proti návrhářům: nastupuje personalizovaná móda

Zákazníci se při nakupování módy už nemusí omezovat na to, co pro ně vymyslí návrháři. Rostoucí počet firem je totiž nechává více mluvit do toho, jak bude finální kousek vypadat, píše britský deník Guardian.

Zatímco větší společnosti jako Prada, Louis Vuitton nebo Nike nechávají kupce měnit jen detaily celkového designu, nové menší společnosti dávají zákazníkům možnost, aby se sami stali návrháři.

Australský výrobce kabelek Mon Purse umožňuje zákazníkům si určit, jak bude kabelka velká, z jakého bude materiálu, nebo jaký na ní bude vzor. Výrobce uvádí, že ze všech různých možností v jeho nabídce si kupci můžou vytvořit šest miliard unikátních produktů.

Ještě větší volnost pak nabízí americká firma Everybody, která umožňuje lidem dávat vlastní návrhy na to, co pak bude prodávat konečným zákazníkům. Může to být cokoliv od trička po MacBook. „Jediným pravidlem je, že musíme vědět, jak to vyrobit,“ řekla Guardianu jedna ze zakladatelek společnosti Iris Alonzová.

S podobným konceptem pracuje i britská firma Away to Mars, kterou na konci roku 2015 v Londýně založil návrhář Alfredo Orobio. Kdokoliv se může přidat ke komunitě pěti tisíc lidí, kteří společně vytváří návrhy na nové módní kousky. Do výroby se pak dostanou ty nejpopulárnější z nich. Značka cílí hlavně na mladé zákazníky do 25 let, které oslovuje přes sociální sítě.

Podle módního novináře Makse Mickiewicze bude personalizace v tomto oboru dál posilovat. „Značky si uvědomují, že už nemůžou určovat estetiku ostatním, pokud chtějí zůstat ve hře,“ řekl Guardianu Mickiewicz. „Takhle už svět nefunguje. Teď je to o dialogu se zákazníky.“