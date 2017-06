Whole Foods koupený Amazonem plánuje zavést novou značku, chce slevit z kvality | E15.cz

Americký řetězec obchodů se zdravými potravinami Whole Foods, kterého koupil internetový prodejce Amazon, možná zavede novou značku. Ta by už nesplňovala jeho přísné požadavky na kvalitu. Nový majitel se tak bude snažit dostat svou novou akvizici z dluhů a povzbudit váznoucí prodej.

Whole Foods již provozuje vlastní prodejnu s levnějšími potravinami pod názvem 365. Podle jeho šéfa Johna Mackeye by se ale přímo v obchodech Whole Foods mohly nově začít prodávat i potraviny, které by nenesly značku Whole Foods a nesplňovaly by její kritéria kvality.

Amazon minulý týden oznámil, že společnost Whole Foods koupí i s jejím stávajícím dluhem za 13,7 miliardy dolarů (321,7 miliardy korun). Podle dohody bude Whole Foods své obchody nadále provozovat pod stávající značkou. Generálním ředitelem řetězce zůstane jeho spoluzakladatel John Mackey.

Amazon popřel, že by chtěl zautomatizovat pokladny v obchodech Whole Foods. Takové dohady se objevily v souvislosti s fungováním jeho vlastní prodejny s potravinami otevřené loni.