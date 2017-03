Zimní olympiáda v Koreji poběží jako první výhradně na cloudových systémech

Zimní olympijské hry, jež se budou konat v jihokorejském Pchjongčchangu, potěší sportovní fanoušky již za jedenáct měsíců. Již nyní však vrcholí přípravy nejen sportovišť, ale především veškerého zázemí. Čím dál tím větší roli v organizaci Her hrají informační technologie, pro které bude olympiáda v Koreji znamenat malou revoluci. Poprvé v historii totiž budou totiž veškeré aplikace provozovány cloudově, to znamená vzdáleně pomocí internetu.

Za implementací cloudových služeb do olympijského procesu stojí francozsko-německá technologická společnost Atos, která se na organizaci Her podílí už několik let. V minulosti však budování zázemí znamenalo značné komplikace s budováním infrastruktury i vyšší finanční náklady. Například během olympiády v Riu na informační technologie dohlíželo čtyři a půl tisíce lidí, dalších pět set potom v Evropě.

Během loňské olympiády společnost provozovala v místě konání sportovního svátku však jen 250 serverů, o čtyři roky dříve během Her v Londýně jich byl čtyřnásobek. A to právě díky cloudovým službám, které se v Brazílii začaly poprvé používat v širší míře. A to například v registračním systému pro dobrovolníky, kterých ve městě působilo 70 tisíc.

Jedním z hlavních prvků, který budou cloudové služby poskytovat, je takzvaný Olympic Diffusion System. Ten poskytuje rozesílání výsledků klání v reálném čase, s maximální prodlevou 0,3 sekundy. „Jsme odhodláni uspořádat v roce 2018 zimní olympijské hry, které budou využívat digitální technologie v největším rozsahu v historii,“ uvedl Hee-beom Lee, předseda organizačního výboru Olympijských her v Pchjongčchangu.

Aby veškeré systémy pracovaly správně, soustředí se nyní organizátoři na náležité zkoušení procesů. To by mělo prověřit celkem sto tisíc testovacích hodin. Zkušební provoz však nebude probíhat přímo, zajímavostí totiž také je, že proběhne vzdáleně z laboratoře ve španělském Madridu a operačního střediska v Barceloně.

Díky vzdálenému testování se rovněž snižuje uhlíková stopa za celým procesem. Výhodou cloudu je také možnost reagovat na aktuální vytížení nebo přebytečnou kapacitu serverů, která je nezávislá na fyzické přítomnosti infrastruktury v místě konání.

Podle organizátorů probíhají veškeré přípravy v souladu s časovým plánem, což je pro tak sledovanou akci, jako je olympiáda, zásadní. „Nejtěžší věcí je, že finální termín je stoprocentně daný. Jiné druhy projektů můžete odložit, pokud skutečně musíte, což u olympiády neplatí,“ vyjádřili se v minulosti k výstavbě IT infrastruktury organizátoři Her v Pekingu.

Dálková konfigurace Her v Pchjongčchangu pak bude dále použita také při dalších olympijských událostech – olympiádách v Tokiu v roce 2020 a v Pekingu o dva roky později.