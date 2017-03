Zrušme konečně stravenky, žádají restaurace. Zlobí je vysoké provize

Kolem klasických papírových stravenek je opět živo, proti sobě se postavily dvě organizace. Jedna zastupuje restaurace a mluví o tom, že by se měly současné papírové stravenky zrušit a ponechat příspěvky na stravu, druhá, zastupující zaměstnavatelské svazy, to naopak označuje za nešťastné a iracionální.

„Asociace hotelů a restaurací ČR přišla s návrhem na zrušení stravenek. Jako důvod uvedla vysoké provize, které restaurace platí stravenkovým firmám,“ upozornila Unie zaměstnavatelských svazů ČR. S postojem asociace nesouhlasí a vyzývá k racionalitě. A další spor o poměrně oblíbené stravenky je na světě.



Podle unie je totiž iracionální „rušit dlouhodobě nejoblíbenější zaměstnanecký benefit, který využívá 1,3 milionů zaměstnanců“. Upozorňuje také, že stravenky v současné době akceptuje na 15 tisíc restaurací, které v nich generují obrat ve výši 10 miliard korun ročně.

„Je nutné být racionální a nevylévat s vaničkou i dítě. Podpora zaměstnaneckého stravování je prospěšná pro 60 tisíc českých firem a tři čtvrtiny všech zaměstnanců. Snahu o nabourání takto velkého a funkčního systému kvůli dohadům o provizích mezi některými restauracemi a poskytovateli stravenek považujeme za nešťastnou,“ uvedl v prohlášení Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů.To však vyvolalo nesouhlas ze strany Asociace hotelů a restaurací. A kolem stravenek propukla nová, vášnivá diskuze. Prezident AH ČR Václav Stárek uvedl, že je sice pro zrušení papírových stravenek, ale benefit v podobě příspěvku na stravování navrhuje ponechat. Prý by se tím ušetřilo.

Jde mu přitom především samotné papírové kupony, na kterých mají marži jejich vydavatelé. „Systém funguje tak, že 40 procent dotací, které dává stát, jdou soukromým firmám,“ upozorňuje.Podle něj nebyl záměr asociace zcela pochopen. „Okamžitě se ozvaly odbory, že chceme brát zaměstnancům nějaké benefity. My jako asociace hotelů a restaurací zaprvé nemůžeme brát nikomu nic a zadruhé to ani nechceme, protože i my máme problém získávat nové zaměstnance, a všichni se naopak snaží nové benefity hledat, než je likvidovat,“ říká Stárek. Stravenky však označuje za druhou měnu ve státě.