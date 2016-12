Zubní pasta pro psy za 65 milionů. Institut spolkl dotaci z EU a krachuje

Je to příběh o tom, jak Češi zbytečně proinvestovali desítky milionů korun z evropských dotací. Z velkých snů o unikátním stomatologickém výzkumném centru ve Šluknově totiž zůstala opuštěná budova, několik vzorků zubních korunek a můstků nebo třeba zubní pasta pro psy. A také velké dluhy, které nyní dosahují 177 milionů korun. Podmínky přidělení dotace ale projekt splnil, takže peníze nikdo vracet nemusí.

Měl tady probíhat výzkum novinek v oblasti stomatologie, školení zubařů a nové technologie měly zlepšit péči v zubních ordinacích. Projekt nazvaný Výzkumné a vývojové centrum stomatologie na to dokonce získalo z operačního programu pro rozvoj podnikání 65 milionů korun. Většina šla z EU, necelých 10 milionů doplatil stát. Jenže nic z toho zřejmě nebude, protože centrum je před krachem.

Firma Dental Institut, která na projekt peníze dostala, je v insolvenčním řízení a čeká ji reorganizace. Její dluhy se vyšplhaly na neuvěřitelných 177,2 milionu korun a prakticky všichni lidé, kteří se projektu účastnili, z něj odešli. Firmu dnes vlastní jistý Miroslav Semerád prostřednictvím jiné své firmy a v těchto dnech se ji pokouší prodat jednomu z původních investorů – společnosti Dioptra Turnov, které Dental Institut dluží přes sedmdesát milionů korun.

Blesk.cz navštívil místo, které se mělo stát centrem českého stomatologického výzkumu. Jde o nově zrekonstruovanou budovu bývalé továrny ve Šluknově, což je malé město na severu republiky u německých hranic. „Ještě loni nebo před dvěma lety tam občas někdo chodil, ale teď je už dlouho opuštěné, nikoho jsem tam neviděl,“ popsal situaci jeden z místních mířící na nákup.

Starší žena, která nedaleko institutu bydlí, prozradila, že tam před pár lety ještě s několika kamarádkami uklízela. „Aspoň jsme si vydělaly hezké peníze,“ dodala s tím, že jinak nepamatuje, že by se tam něco dělo. A potvrzuje to i samotná budova – nová fasáda je na několika místech poničená, některá okna jsou prasklá a vnitřek je téměř vyklizený. Kdyby budova nestála hned vedle obchodního centra, zřejmě by v okolí bylo úplně mrtvo.