Americkému finančnímu sektoru se daří, banky ohlásí vysoké zisky

Trojice největších amerických bank J.P. Morgan Chase, Wells Fargo a Bank of America v pátek zveřejní své výsledky. A podle údajů společnosti FactSet, která se zabývá akciovou analýzou, půjde o čísla, která překonají průměr celého trhu.

Zatímco všechny společnosti sdružené do indexu S&P 500 zaznamenají podle FactSetu nárůst zisků v průměru o tři procenta, u finančních společností by to mělo být dokonce o 13,8 procenta. „Americké banky jsou na tom z pohledu ziskovosti a stability svých bilancí velmi dobře.

Pomáhá jim stabilní růst americké ekonomiky, zvyšování úrokových sazeb a také to, že již absorbovaly větší porci regulace a vymetly ze skříní více kostlivců než evropské banky,“ tvrdí Marek Hatlapatka, investiční stratég společnosti Cyrrus.

Lépe už je na tom podle odhadů FactSetu jen sektor firem působících v energetické a vodovodní infrastruktuře. Spekulovat na růst akcií bank na základě předběžných odhadů výsledků ale analytici nedoporučují. „Řada budoucích očekávání byla již zahrnuta do současných cen. Z hlediska nejbližších týdnů spíše vidím riziko, že investoři uzavřou část zisků před hospodářskými výsledky, těsně před skutečným nástupem Trumpa do úřadu 20. ledna,“ uvádí Martin Vlček, analytik BH Securities.

Podle něj tak banky nemusejí mít dlouhodobě oslnivé výsledky, jelikož jim minulý kvartál přinesl vysoké jednorázové zisky z obchodování. Banky také mohou být negativně ovlivněny rostoucími úrokovými sazbami.

Akciím naopak dlouhodobě věří nezávislý analytik Petr Hlinomaz. „Atraktivita amerických bankovních akciových titulů by obecně měla přetrvávat na podkladě představ nového amerického prezidenta o možnosti snížení regulatorních i daňových závazků,“ dodává. Podotýká ale, že ani jedno či druhé nepřijde hned a s nákupem akcií tak není třeba příliš spěchat.