Apple koupil německou firmu zabývající se virtuální realitou | E15.cz

Technologická korporace z amerického Sillicon Valley provedla akvizici německé firmy SensoMotoric Instruments, která se zabývá počítačovým viděním a vyvíjí technologii měření pohybu očí pro potřeby výroby headsetů a brýlí na virtuální a rozšířenou realitu.

Akvizice nebyla společností Apple oficiálně potvrzena, své obchody totiž nikdy nezveřejňuje, podle portálu Axios však operaci potvrdila svým obvyklým prohlášením, které v podobných situacích vždy používá. „Apple čas od času kupuje menší technologické firmy a my obvykle nehovoříme o našich důvodech ani plánech,“ řekl serveru zástupce firmy.

Není tedy úplně jasné, jak Apple hodlá svůj nový úlovek využít, společnost se ale vývojem aplikací pro virtuální realitu v současné době aktivně zabývá.

Nedávno odhalila například novou platformu ARKit, která umožňuje vývojářům vytvářet nové aplikace s využitím kamery a senzorů iPhonu pro odhad hloubky a umístění virtuálních objektů do reálného světa. Společnost už také buduje nástroje pro rozšířenou realitu do další verze operačního systému svých iPhonů a iPadů iOS 11.

Výkonný ředitel firmy Apple Tim Cook již dříve britskému deníku The Independent sdělil, že virtuální realita je podle něj rostoucí a nesmírně působivá technologie.

„Považuji to za velký nápad, něco jako smartphone. Smartphone je pro každého. iPhone není otázkou konkrétní demografie, země nebo trhu, je pro každého. Myslím, že myšlenka virtuální reality je stejně tak velká, je obrovská. Vzrušuje mě pomyšlení na to, jak by to mohla být využita pro zlepšení mnoha životů. A pro zábavu,“ řekl deníku Cook.