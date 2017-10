Boháči skupují luxusní nábytek pro kočky, investiční příležitosti se chytili Japonci | E15.cz

Problém ošklivého nábytku pro domácí zvířátka se zdá být vyřešen. Většina majitelů čtyřnohých tvorů touží po luxusním nábytku, který by nekazil pohled do jejich útulných příbytků. Tento nábytek však dosud příliš nereflektoval světové moderní trendy. Změnit to má projekt, který iniciovalo japonské město Okawa, kde sídlí na 150 podniků zaměřených na nábytek, sklo a bytové dekorace.