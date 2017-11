Bohemia Sekt vybuduje v Mikulově novou zpracovnu hroznů | E15.cz

Skupina Bohemia Sekt vybuduje středisko na zpracování hroznů ve své firmě Víno Mikulov v Mikulově na Břeclavsku. Velká investiční akce za 150 až 180 milionů korun bude rozložená do tří let, tedy až do roku 2019. Práce by měly začít letos, řekl ředitel největšího výrobce sektů a vín v České republice Ondřej Beránek.