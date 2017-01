Boj s islamisty nahrává českým zbrojovkám, o jejich výrobky je rekordní zájem

Většině českých výrobců letecké a pozemní armádní techniky, pušek, pistolí, munice, výbušnin nebo výstroje pro vojáky a policisty už čtvrtý rok po sobě rostou tržby. Vývoz zbraní, obranného materiálu a služeb trhá rekordy. Předloni přesáhl patnáct miliard korun.

Podílela se na tom hlavně dodávka bitevních letounů L-159 do Iráku. Od rozpadu bývalého Československa, které patřilo mezi zbrojařské velmoci, je to historicky nejvyšší číslo. A od roku 2013 nárůst o plných sto procent. Podobné výsledky očekává toto tradiční průmyslové odvětví i za loňský rok. Ministerstvo průmyslu a obchodu je zveřejní před prázdninami.

„Tržby by měly být minimálně stejné, tedy přes tři a půl miliardy korun. Loni jsme vyrobili zhruba čtvrt milionu zbraní, letošní plán je téměř tři sta tisíc s tržbami přes čtyři miliardy,“ vypočítal šéf České zbrojovky Uherský Brod Lubomír Kovařík s tím, že patnáct procent pušek a pistolí je sportovních.

Kovařík si pochvaluje rostoucí zájem především civilních zákazníků na severoamerickém trhu. Jeho slova potvrzuje prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek. „Výrazně narostl export českých zbraní do USA a také do EU. Nárůst vývozu do Spojených států je takový, že by se mohly stát naším největším obchodním partnerem,“ řekl. Do zahraničí směřuje devadesát procent výrobků českých zbrojařů, z toho do zemí EU a NATO deset až třicet procent.

Mezi nejčastěji vyvážené zboží dvojího užití, tedy produkce jak pro civilisty, tak vojáky, patřily například obráběcí stroje, zařízení Nanospider, přenosný detektor Explonix či hmotnostní spektrometry. Z chemického průmyslu pak kyanid sodný a draselný. Tuzemské společnosti exportovaly také rastrovací elektronové mikroskopy či ochranné plynové masky a filtry.