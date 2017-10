Brněnský strojírenský koncern ZKL letos plánuje růst tržeb o osm procent na 1,16 miliardy korun | E15.cz

Za předpokládaným růstem jsou mimo jiné investice do výroby velkorozměrových ložisek pro větrné elektrárny. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který začal v Brně to řekl výkonný ředitel koncernu Jiří Prášil mladší.

Do nové výroby koncern letos vloží 50 milionů korun a příští rok dalších 60 milionů korun. Výsledná suma by tak měla činit zhruba osm procent celkových ročních tržeb. Výsledkem bude především zvýšení výroby na dvojnásobek, konkrétně na 80 velkorozměrových ložisek za měsíc. Vyrobená ložiska budou uložena v hlavní hřídeli rotoru větrné elektrárny.

"Investici máme v plánu zrealizovat do konce příštího roku. Svou velikostí je srovnatelná s těmi z let 2014 a 2015. Je podobného charakteru jako například výrobní linky pro železniční program nebo výrobní linky na broušení soudečkových ložisek od průměru 80 do 420 milimetrů," uvedl výkonný ředitel společnosti ZKL Jiří Prášil mladší.

ZKL je největším výrobcem velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Zboží vyváží téměř do 80 zemí světa. V případě projektu větrných elektráren svá velkorozměrová ložiska dodává na evropský trh, konkrétně do Itálie, Polska, Turecka, Řecka a Rumunska. V budoucnu však v tomto oboru plánuje expanzi i za hranice Evropy. "Na příští rok jednáme o projektech také v zemích severní Afriky a USA," dodal Prášil.