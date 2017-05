České firmy si organizují firemní cesty samy. Nechtějí se svěřovat do rukou externím agenturám | E15.cz

Organizace a řízení firemních cest je v českých firmách na velmi dobré úrovni, přinejmenším v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy. 72 procent z nich již úspěšně implementovalo cestovní firemní politiku a téměř polovina používá dedikovaná IT řešení pro správu firemních cest. Úroveň vyspělosti v tomto ohledu však plně závisí na velikosti dané společnosti a rozpočtu vyhrazeném pro firemní cesty, který malé a střední podniky často vnímají spíše jako nezbytný výdaj, a ne jako investici. To může být příčinou, proč je oblast řízení firemních cest v některých českých společnostech stále nekoordinovaná a zaměstnanci jsou při jejich zařizování odkázáni na své vlastní prostředky.

Hledáte práci? Polovina firem se chystá nabírat zaměstnance

„I přes technologický pokrok, který zasahuje také oblast obchodních vztahů, zůstávají firemní cesty, umožňující setkávání tváří v tvář a posilování vztahů s partnery, důležitým aspektem fungování společností a přispívají k jejich úspěchu,“ řekl k výsledkům průzkumu Jan Barták, generální ředitel společnosti Amadeuspro Českou republiku a Slovensko a dodal: „Absence řešení, jako je firemní cestovní politika a IT nástroje, znamená, že úkoly spojené s organizací firemních cest obvykle spadají přímo na cestující zaměstnance. Takový systém organizace firemních cest není efektivní ani ve smyslu časovém, ani finančním.“

Rok 2017 pravděpodobně příliš změn nepřinese

České společnosti neočekávají v roce 2017 v oblasti organizace firemních cest žádná úsporná opatření. Ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropyuvažuje o úsporách jenom malá část respondentů (7 procent vs. 28 procent).Ti jich přitom chtějí dosáhnout především snížením ceny jednotlivých cest (70 procent). Jenom menšina respondentů je také otevřena zavádění nových technologických řešení a najímání externích agentur pro zajišťování organizace a řízení firemních cest. Pouze 13 procent by bylo ochotných spolupracovat s externím poskytovatelem za předpokladu, že by jim to přineslo hmatatelné výsledky.