Chorvatská vláda chce získat zpět kontrolu nad rafineriemi

Po neuspěšných arbitrážích se chorvatská vláda pokusí s maďarským petrochemickým koncernem MOL dohodnout o odkupu chorvatské rafinerské společnosti INA. V ní drží MOL 49 procent akcií a manažersky ji kontroluje, zatímco chorvatský stát má 45procentní podíl. Chorvatský premiér Andrej Plenkovič vytvořil pracovní skupinu, která má s MOL o odkupu začít jednat už tento týden. Jejími členy je i několik ministrů.

„Vyzývám všechny, kdo mají dobrý model pro tuto transakci, aby ho veřejně prezentovali. Zvážíme všechny možnosti a vybereme tu nejefektivnější tak, abychom nezvyšovali státní zadlužení,“ uvedl Plenkovič.

Ve hře je proto prodej čtvrtinového podílu ve státní energetické společnosti HEP. Ze získaných peněz by pak vláda akcie od Maďarů vykoupila. Někteří analytici ale pochybují, že by vláda prodejem HEP získala dost peněz. Cena maďarského podílu v INA by se mohla pohybovat kolem dvou miliard eur.

Chorvatská vláda se s maďarskou firmou dlouhodobě pře o způsob, jakým je INA řízena a jak se do rafinerií investuje. MOL tvrdí, že z INA udělal během několika let ziskovou firmu, a naopak stát některé investice v rafineriích blokuje.

Nyní MOL rozhoduje o další budoucnosti jedné ze dvou chorvatských rafinerií v Sisaku. Loni se mluvilo o jejím uzavření, což se chorvatské vládě nelíbilo. Z vládních kruhů dokonce zaznívala obvinění, že MOL chce zavřít obě chorvatské rafinerie a zásobovat zemi benzinem a naftou z maďarských závodů. Zatím si INA najala poradce z Deloitte, aby připravili podklady pro verdikt o osudu rafinerie v Sisaku.