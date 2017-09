Čína brzdí expanzi svých firem v cizině, objem jejich zahraničních investic klesl téměř o polovinu | E15.cz

Čínská realitní skupina Wanda, která je také největším světovým provozovatelem kin, je symbolem monstrózního zahraničního investičního apetitu čínských firem posledních let. V uplynulých pěti letech za zahraniční aktiva utratila 20 miliard dolarů. Teď jí čínská vláda přistřihla křídla. Investice do zahraničních nemovitostí, do zábavního průmyslu a další neproduktivní investice budou pro čínské firmy až na výjimky tabu.

Šéf Wanda Group Wang Ťien-lin připustil, že firma změní strategii a místo zahraniční expanzi se bude věnovat domácímu trhu. Už v březnu skupina vycouvala z koupě amerického televizního producenta Dick Clark Productions za miliardu dolarů. V srpnu oznámila, že se vzdá lukrativního realitního projektu v Londýně v hodnotě 606 milionů dolarů. Vláda údajně také nařídila bankám, aby skupinu odřízly od financování jejích zahraničních projektů, napsal ekonomický magazín Caixin.

Zpřísnění pravidel pro čínské zahraniční investice, s nimiž postupně vláda přichází už od konce loňského roku, se projevilo poklesem objemu investic čínských firem za letošních prvních sedm měsíců o 44,3 procenta. Letos Číňané v zahraničí utratili za akvizice 57 miliard dolarů, oznámilo čínské ministerstvo obchodu. Klesá také počet transakcí.

Za první pololetí jich bylo meziročně o pětinu méně, uvádějí statistiky konzultantské firmy Rhodium Group. Snížila se rovněž průměrná hodnota akvizic. Loni v průměru čínské firmy utratily za měsíc 15 miliard dolarů, letos je to zatím osm miliard dolarů. Z velkých transakcí téměř vycouvaly soukromé firmy. Hlavní roli letos hrají akvizice státních korporací především v oblasti energetiky, těžby a infrastruktury.

Čínské investiceAutor: E15

Čínské úřady pohrozily firmám, že kdo nebude nové restrikce respektovat, dostane se na černou listinu a bude potrestán. Zároveň ale vláda vyzvala podniky, aby dál investovaly do infrastruktury a vyspělých průmyslových firem podél takzvané Nové hedvábné stezky. Podporu dostanou také investice do technologických společností nebo do zemědělství.

Čínská vláda v rámci 13. pětiletého plánu usiluje o zvýšení přidané hodnoty čínské produkce. K tomu mohou napomoci částečně i dobře cílené zahraničí investice, které do Číny přinášejí potřebné zahraniční know-how,“ říká Tereza De Castro z Centra asijských studií na pražské Vysoké škole ekonomické.

V Evropě už se objevily snahy omezit rozprodej průmyslových firem do zahraničních, především čínských rukou. „Některé čínské firmy se sice chtějí naučit nové technologie, ale aby je smysluplně používaly, musí mít v Evropě další výzkum a vývoj. Takže si evropské technologie nesbalí a neodvezou je do Číny,“ namítá Wang Pi-ťün, analytička z Čínské akademie sociálních věd.

Přísnější pravidla pro odliv kapitálu z Číny zůstanou v platnosti delší dobu, odhadují analytici z Rhodium Group. Vláda si navíc ponechá další možnosti, jak zahraniční investice regulovat. Příkladem může být nedávný požadavek čínského bankovního regulátora, aby banky hodnotily přísněji žádosti o úvěry, kterými firmy financují zahraniční projekty.

Přesto se ukazuje, že Číňané už stačili v posledních letech uvolněné investiční politiky poslat do zahraničí obrovské částky, nad nimiž čínské úřady přestaly mít kontrolu. Ministerstvo obchodu se chlubí, že objem investic do zahraničních nemovitostí je meziročně o 82 procent nižší. Jenže poradenská společnost CBRE ve své poslední analýze trhu uvádí, že hodnota realitních transakcí, do nichž byl zapojený čínský kapitál, naopak vzrostla o 102 procenta. Číňané na ně použili právě peníze, které už dříve do zahraničí převedli.