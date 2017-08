Číňané koupili zkrachovalou teplickou továrnu na lančmít. Původní čínský vlastník nezvládl dluhy | E15.cz

Konzervárna na Teplicku se po bankrotu vrací do čínských rukou. Asijský investor získal areál v dražbě.

Po třech letech insolvenčního trápení přešla zkrachovala fabrika na lančmít v Hrobčicích na Teplicku k novému majiteli. Podnik Shanghai Maling, který původně patřil vlastníkům z Číny, koupil opět čínský investor. Na dotaz E15.cz to potvrdil insolvenční správce firmy Michal Žižlavský.

„Nabídkový proces byl završen veřejnou dražbou závodu, která proběhla v červnu a byla završena úhradou kupní ceny v červenci,“ řekl insolvenční správce.

Nový čínský majitel koupil podnik v dražbě za vyvolávací cenu 69 milionů korun. Znalecký posudek ohodnotil firmu na zhruba 81 milionů.

„Dražbu jsme zvolili, protože je to transparentní výběrové řízení. Nemuseli jsme tak vybírat nabídku my a nemuseli jsme tak potom čelit pochybám, jestli to byl správný výběr nebo ne,“ dodal advokát Žižlavský.

Konzervárna fungující od roku 2008 byla svého času největší čínskou investicí v Česku. Patřila do koncernu Bright Food, který patří mezi největší čínské výrobce potravin. Noví čínští majitelé podnik koupili přes dceřinou italskou společnost Wisdom Profit Development.

Hlavní příčinou úpadku tuzemské části Shanghai Maling byly spory o ochrannou známku ve Velké Británii a předluženost podniku. Roční kapacita závodu je deset tisíc tun lančmítu. Celkové investice do jeho výstavby byly 430 milionů korun. Jen o málo menší dluhy společnost vehnaly do bankrotu.

Lančmít byl ještě v bývalém Československu velmi populárním pokrmem. Čínské masové konzervy byly běžnou součástí trampských batohů stejně jako turistických kufrů při cestách k moři.