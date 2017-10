Čínská skupina CEFC koupila 49,99 procenta v Canaria Travel | E15.cz

CEFC koupila podíl od Unimex Group a EH Group, většinový podíl bude v cestovní kanceláři nadále přes společnost TO - Servis držet podnikatelka Lenka Viková. Firma o tom informovala v úterý. CEFC již vlastní menšinový podíl například i v aerolinkách Travel Service, kterou ovládá skupina Unimex.

Podle tiskové zprávy se nyní akcionáři Canaria Travel budou společně podílet na jejím dalším rozvoji. Akvizice podílu v cestovní kanceláři specializující se na Kanárské ostrovy umožní skupině CEFC posílit aktivity v turistickém ruchu a rozšířit nabídku pro klienty společností skupiny.

"CEFC vidí ve vstupu do Canaria Travel další příležitost pro rozvoj své divize cestovního ruchu, který patří mezi jedny z jejích domén v byznysu skupiny v Evropě," uvedla výkonná viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company Marcela Hrdá.

Akvizice podle ní také navazuje na aktivity CEFC v letectví a zapadá do záměrů skupiny na vytvoření nabídky turistických okruhů po zajímavých destinacích pro turisty z Číny.

Za klíčové označila v cestovním ruchu kapitálový vstup do leteckého přepravce Travel Service, investici do skupiny Invia Group, která působí v sedmi zemích, nebo koupi pětihvězdičkových hotelů Mandarin Oriental Prague, Le Palais Art Hotel Prague či Motelu One v sousedství Florentina.

Čínská společnost CEFC si jako sídlo svých evropských aktivit vybrala Českou republiku, kde nyní zaměstnává přes 4000 lidí. Dosud zde uskutečnila investice za 36 miliard korun a výše dokončovaných investic je 17 miliard korun.

V Česku koupila podíly například v aerolinkách Travel Service, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group a je majoritním vlastníkem fotbalové Slávie.

Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Travel Service, který na trhu působí od roku 1997, je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Firma také ovládne většinový podíl v Českých aeroliniích.