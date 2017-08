Cyklistická legenda Favorit dostala finanční injekci. Pomůže rozšířit výrobu a expandovat do ciziny | E15.cz

Investor Michal Mička vložil přes svou společnost C2H sedmdesát milionů korun do rokycanského výrobce kol Favorit. Získal za to třicet procent firmy. Investice má značce pomoci rozšířit výrobu a nastartovat expanzi do západní Evropy a USA.

„Chceme rychle růst a expandovat, a proto jsme hledali investora, který má stejně přímý tah na branku,“ řekl majitel Favoritu Richard Galovič. Na řízení firmy se nic nezmění. V čele zůstává s většinovým podílem Galovič, jeho nový partner Mička do exekutivy zasahovat nebude. Získá však místo v dozorčí radě.

„Preferuji investice do kvalitních českých projektů. V novém Favoritu vidím český Apple na kolech,“ uvedl Mička. Sedmiprocentní podíl drží ve Favoritu přes společnost Grindon Invest ještě podnikatel Martin Hrdina.

Favorit se ve srovnání s dobou před rokem 1989 nezaměřuje na masové bicykly. Vyrábí prémiová kola pro nejnáročnější zákazníky. Nejlevnější řada začíná v současnosti na 80 tisících korunách. Nejdražší Favority přijdou zhruba na 380 tisíc korun.

U konkurentů obrat značky do vyšších cenových kategorií vzbuzuje rozpaky. „S tradiční značkou je těžké vzbudit v lidech pozitivní sentiment se zcela odlišným produktem. Například Kofola je pořád stejná. Favorit byl vždy dostupný masám, což dnes není. Drahé high-tech modely mi k němu strategicky ani historicky nesedí,“ sdělil obchodník s luxusem Vladan Hájek, který mimo jiné zastupuje exkluzivní italskou značku kol Colnago.

Rokycanský favorit aktuálně zvládne měsíčně dát na trh dvacet kol. S kapitálovou injekcí od nového investora se má výrobní měsíční kapacita zvýšit až na 160 bicyklů.

Mičkovy peníze mají společnosti pomoci také posílit na zahraničních trzích. Do jednoho roku hodlá otevřít pět zahraničních zastoupení. Do čtyř let se má jejich počet zvýšit na dvacet.

Počátky výroby kol v Rokycanech sahají do roku 1922. Od počátku 50. let začaly z tamních linek sjíždět první závodní kola s legendárními „berany“ pod značkou Favorit. V roce 1978 podnik slavil miliontý vyrobený bicykl. Po roce 1989 ale společnost nedokázala čelit levným dovozům horských kol.

Značku znovu postavil na nohy až v roce 2011 nový majitel jejích ochranných známek Galovič. Za jeho éry již Favorit spolkl pětašedesát milionů korun investic.

Rozhovor se šéfem Favoritu Richardem Galovičem čtěte v úterý na E15.cz.