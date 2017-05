Evropská komise chce být přísnější na kamionisty. Nahrává západním zemím, zní z Česka | E15.cz

Úprava pravidel pro řidiče kamionů, kteří cestují po Evropě, přísnější kontrola tzv. kabotáže nebo změna doby, kterou řidiči věnují odpočinku na cestě. To je jen zlomek novinek, které na evropské dopravce včetně těch českých chystá Brusel. Dlouho očekávaný legislativní balíček by měla Evropská komise představit v průběhu dnešního dne. Podle českých dopravců jsou ale některé změny, které obsahuje, nesmyslné a jdou příliš na ruku západoevropským státům.

Evropská komise je přesvědčena, že dlouho očekávaný legislativní balíček věnovaný zejména nákladní dopravě povede ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek řidičů a zatočí s tzv. sociálním dumpingem. Podle českých autodopravců ale některá opatření situaci na trhu naopak ještě víc zkomplikují, a to především novějším členským státům EU včetně České republiky.

„Evropská komise se snaží administrativně omezit silniční dopravu na zatím ještě společném trhu EU. Považujeme to za riskantní a nekompetentní návrh,“ řekl redakci INFO.CZ Vojtěch Hromíř ze sdružení autodopravců ČESMAD.

Balíček o čisté, spojené a konkurenceschopné mobilitě, který má celkově tvořit 11 právních předpisů, Evropská komise představí už dnes v průběhu dne. Kromě nákladní dopravy se bude zaměřovat také na opatření pro snižování emisí a modernizaci vozidel v zájmu co nejmenšího možného znečištění životního prostředí. Už nyní ale mezi bruselskými novináři kolují jeho návrhy.

V případě, že balíček bude schválen v aktuální podobě, čeští dopravci by se měli připravit na změny například u vysílání pracovníků, v jejich případě řidičů. Vysílání zaměstnanců za prací do zahraničí upravuje unijní legislativa, kterou se v nedávné době Evropská komise také rozhodla přepracovat. Novinky, které se mj. pokoušejí zavést povinnost odměňovat pracovníky podle obvyklých podmínek, které platí v zemi, do níž byl pracovník vyslán, si ale vyžádaly ostrou kritiku. Pro ekonomicky slabší země to totiž představuje problém.

Nový legislativní balíček proto do určité míry mezinárodní dopravu ze směrnice vytahuje. Platit to ale přesto nebude v případě, pokud se bude řidič v zahraničí vyskytovat více než určitý počet dní v měsíci (podle posledních návrhů se hovoří o třech nebo pěti dnech).

„Považujeme to za naprostý nesmysl, protože něco takového je naprosto nemožné kontrolovat. Na trh to vnese ještě větší nepořádek a postihne to především slušné dopravce. Platit to má jen pro zaměstnavatele, ale na trhu si konkurují také s OSVČ. Jsou zde desítky až stovky tisíc dopravců a tvrdá konkurence. To spolu s tlakem zákazníků na cenu přinese mnoho pokusů o obcházení hloupých pravidel,“ zdůrazňuje Hromíř.

„Jedná se o další regulatorní zatížení, které nedává smysl. Jak v praxi budeme toto období počítat? Řidič projede jen za jeden den hned několika zeměmi. A třeba takový řidič autobusu tuto dobu vyčerpá velmi rychle,“ přidává se s kritikou europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE), která problematiku dlouhodobě sleduje v Evropském parlamentu.

Další změny, které návrhy obsahují, se týkají tzv. kabotáže. To je situace, kdy dopravce převáží náklad mezi dvěma místy ve státě, kde nemá jeho společnost své sídlo. „Návrh počítá se snížením počtu dnů pro výkon kabotáže. Považujeme to zbytečné a nesmyslné. Místo toho by se měly důsledněji kontrolovat stávající pravidla a nevymýšlet další zpřísnění, protože jen jejich neplnění vadí našim kolegům na západě,“ myslí si Hromíř.