Facebook na každém uživateli vydělává kolem 50 korun měsíčně | E15.cz

Facebooku se velmi dobře daří pomocí reklamy monetizovat návštěvníky, kteří jeho službu používají. Celosvětově se příjem na jednoho uživatele (ARPU) dostal na 5,07 dolarů, zatímco před rokem to bylo jen 4,01 dolarů. Hodnoty se pochopitelně liší dle lokality, takže Facebook ukázal i grafy pro Evropu, Čínu a podobně, viz galerie. Nejvíc vydělává na uživatelích v Evropě, kde je to aktuálně 6,85 dolarů měsíčně.

Stejně jako v minulosti, Facebooku se nejvíce dařilo v mobilní reklamě, kterou podchytil velmi brzy a nyní tvoří už 88 procent všech reklamních příjmů. Minulý rok to bylo 84 procent.