Hodnota českých firem mnohdy neodpovídá realitě. Jejich cenu vyhnaly levné peníze | E15.cz

Levné peníze už vyhnaly cenu firem do výšin, do kterých vystoupaly naposledy před krizí v roce 2008. O řadě sektorů lze říci, že jsou přespříliš drahé. „Ceny jsou tak mimořádné, že nejsme vždy připraveni je dát,“ posteskl si v létě v rozhovoru pro deník E15 Jan Blaško, spolumajitel zdravotnické skupiny EUC. „Jednu příležitost teď nekoupíme, protože za ni nedám osmnáctinásobek EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy, pozn. red.). Gratuluju majitelům k takovému obchodu. Sami vědí, že to je pro ně unikátní příležitost,“ dodal Blaško.

Mezi investory není rozhodně jediný, kdo příležitost k nákupu kvůli ceně nevyužil. „Chtěli jsme koupit jistou společnost na Balkáně. Její vlastníci však žádali stejně vysoké ocenění, za něž se obchoduje americká korporace z oboru. Tak jsme nic nekoupili,“ popisuje manažer tuzemské společnosti, který si nepřál být jmenován.

Z trhu se proto již stahují nejen dravé investiční skupiny, ale rovněž strategičtí investoři. „Nynější transakční násobky jsou pro mnoho strategických investorů nerentabilní,“ dodává šéf Patria Corporate Finance Marek Rehberger.

Kolik stojí firmy (hodnota společnosti včetně dluhu v násobcích EBITDA*): Kolik stojí firmy (hodnota společnosti včetně dluhu v násobcích EBITDA*)Autor: E15

Zdravotnictví přitom není jediným odvětvím, kde ceny vyletěly do závratných výšin. Příkladem jsou reality či internetové společnosti. „Extrémní je odvětví e-commerce a všeho, co souvisí s internetem. Tam jsou násobky EBITDA ve výši třinácti až patnáctinásobku,“ zdůrazňuje Štěpán Flieger, výkonný ředitel oddělení fúzí a akvizic poradenské společnosti EY.

Důvodem vysokých cen je kromě levného financování také ostrá konkurence mezi investory. Před vysokými cenami ale už odborníci varují. „Když kupujete internetovou firmu za patnáctinásobek EBITDA, tak se včetně nákladů na financování zaplatí za osmnáct let. A kolik internetových firem přežilo dobu patnácti let ve stejné podobě,“ upozorňuje odborník na fúze a akvizice Petr Kříž, který je v současnosti investičním ředitelem Vafo Praha.

Hodnota firem vyjádřená v násobcích zisku EBITDA se tak opět dostala na úrovně z poloviny minulé dekády, kdy ceny akcií, realit a firem zažívaly neskutečný růst. Stejně jako nyní. „V letech 2006, 2007 a částečně v roce 2008 rostly násobky až k desetinásobkům EBITDA. Pak během krize spadly na čtyř, pěti či šestinásobek. Nyní se dostáváme na předkrizovou úroveň,“ říká partner poradenské společnosti TPA Jiří Hlaváč.