Hrozba stávky v Mitasu zabrala. Sobotka: Případ bude mít vliv na platy i v dalších firmách | E15.cz

Případ společnosti Mitas, kde odbory vyjednaly zvýšení mezd, bude mít podle premiéra Bohuslava Sobotky pozitivní vliv na růst mezd i v dalších firmách v regionu. Lidé by podle premiéra měli také vstupovat do odborů, případně je zakládat, řekl Sobotka, který jednal s managementem Mitasu i zástupci odborů. Ve zlínském závodě gumárenské společnosti Mitas byla v dubnu dvouhodinová výstražná stávka, stávková pohotovost platila i v pražském závodu. V polovině května odboráři pražského a zlínského závodu Mitasu podepsali s vedením firmy novou kolektivní smlouvu.

"Jsem rád, že došlo nakonec k dohodě, byť ten sociální konflikt byl o něco ostřejší, než jsme možná v českých a moravských poměrech zvyklí. Jsem rád, že nakonec výsledek je ve prospěch zaměstnanců, že došlo k dohodě na postupném růstu platů. Ale také je ve prospěch firmy, protože i odbory zohlednily fakt, že je potřeba zvyšovat produktivitu a je potřeba zlepšovat ekonomické výsledky firmy," uvedl Sobotka.

Stávka je podle něj až posledním krokem, předcházet by jí měl trpělivý sociální dialog. "Výstražná stávka umožnila jasně artikulovat požadavky zaměstnanců, požadavek na spravedlivější odměňování, v tom byl konflikt důležitý," řekl premiér, podle kterého to bude mít vliv i na další firmy. "Signál z Mitasu je jasný, když se lidé postaví za svou věc, tak mohou dosáhnout dobrých výsledků. Vždycky to nemusí být stávka, ale vždycky je důležité, aby to probíhalo formou sociálního dialogu," řekl Sobotka.

Diskusi o výši mezd ve firmách podle něj nyní nahrává i velmi nízká nezaměstnanost. Ve Zlínském kraji činil podíl nezaměstnaných v dubnu čtyři procenta.

Také podle předsedy odborářů zlínského závodu Mitasu Vladislava Jandáska je stávka krajní řešení. "Nicméně my jsme se dostali do situace, kdy jsme to vyhodnotili jako krajní variantu, která je jediná možná, která to může rozhýbat. Takže se domnívám, že to význam mělo. Tím nechci říct, že bychom zaměstnavatele přímo dotlačili tou stávkou, protože to byla opravdu výstražná stávka, ale otevřeli jsme mu oči," řekl dnes Jandásek.

Mitas je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik. Loni firmu koupila švédská skupina Trelleborg. Ve svých výrobních závodech v ČR, Srbsku a v USA firma vyrábí také průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly.

Sobotka dnes ve Zlíně bude mluvit také o zvyšování platů v sociální oblasti a kultuře, večer se zúčastní závěrečného galavečera zlínského filmového festivalu.