Index Dow Jones prolomil magickou hranici 20 tisíc bodů

Krátce po zahájení obchodování na newyorské burze vykazoval Dow Jonesův index nárůst o zhruba půl procenta na 20 015 bodů. Index vznikl před více než 130 lety a zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků.



"Je to klíčový moment. Je to jen číslo, ale číslo velmi významné," řekl k výstupu indexu nad hranici 20 tisíc bodů analytik Tim Ghriskey ze společnosti Solaris Group.

Americké akcie zažívají výrazný vzestup po listopadových prezidentských volbách, ve kterých překvapivě zvítězil republikánský kandidát Donald Trump. Investoři doufají, že Trumpovy plány na snižování daní a zvyšování výdajů na infrastrukturu podpoří hospodářský růst.

"Celá Wall Street se dnes těší zájmu investorů. K dnešnímu růstu nejvíce pomáhá výsledková sezona, kdy například akcie výrobce letadel Boeing přidávají 1,8 procenta. Právě Boeing je jedním z titulů, které se od Trumpova zvolení těší zájmu investorů," řekl analytik banky Creditas Roman Koděra. Další růst zaznamenávají bankovní tituly, které dál těží z euforie, jež se na trh dostavila s očekáváním nové politiky americké administrativy.



"Tento týden zveřejní své výsledky pětina společností z indexu S&P 500 a pokud by vydržela takto optimistická nálada, předpokládám, že se hodnota indexu ještě v následujících dnech posune výše a budeme svědky dalších nových historických maxim na Wall Street," uvedl Koděra. Index Dow Jones je aktuálně od začátku roku v zisku téměř dvě procenta a případný růst o další jedno až dvě procenta by podle něj znamenal posun na hranici 20 200, respektive 20 400 bodů.



Trump od nástupu do funkce, což bylo minulý týden, podepsal už řadu exekutivních příkazů. Rozhodl například o pokračování výstavby sporného ropovodu Keystone XL či o odchodu Spojených států z Transpacifického partnerství (TPP). "V prvních dnech prezidentství je mimořádně aktivní," upozornil Ghriskey.