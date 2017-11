Keramici z Lasselsbergeru budují novou linku. Je to největší investice za 20 let | E15.cz

Investice za 800 milionů korun je zároveň největší investici firmy v České republice za posledních 20 let. V lednu zprovoznil největší český výrobce keramických obkládaček a dlaždic v Chlumčanech distribuční centrum za 300 milionů korun, které má skladovací kapacitu 30 tisíc metrů čtverečních. Dnes to řekl jednatel Roman Blažíček. Český Lasselsberger je součástí stejnojmenné rakouské rodinné firmy, která působí v celé střední Evropě.

"Novou výrobní linku stavíme od základu včetně nové haly. Bude na výrobu velkých formátů dlaždic až 120 na 120 centimetrů s kapacitou čtyři miliony metrů čtverečních (ročně). Velké formáty jsou moderní," uvedl. Podle výrobního ředitele Václava Růžičky půjde o největší linku skupiny, stejně velkou mají v Rakovníku, ale na obkládačky. Nová linka bude vyrábět také formáty 80 na 80 centimetrů a 60 na 120 centimetrů.

Nová výroba s plochou 10 tisíc metrů čtverečních vznikne uprostřed areálu, kde bylo nutné zbourat staré haly. "Letos by měla být hotova většina stavební části. Celá technologie se bude instalovat od ledna do května, tak abychom ji mohli v červnu 2018 spustit," uvedl Růžička.



Podle Blažíčka půjde o špičkovou italskou technologii. Linka bude plně automatická od výroby hmoty až po uskladnění palet. "Mezitím by na výrobek neměla sáhnout ruka," řekl. Díky nové technologii se výrazně zvýší produktivita závodu. Na nové lince bude pracovat podle Růžičky 50 lidí, 30 nových podnik přijme.



Skupina zaměstnává 1560 lidí, z toho 1250 ve výrobě. "Ale 90 procent lidí dnes fyzicky nepracuje, ale provádí v podstatě vizuální dozor nad stroji," uvedl Blažíček. Podle něj je zejména při nedostatku pracovníků na trhu jedinou smysluplnou cestou zvyšování produktivity.

Chlumčany, největší závod skupiny s 520 lidmi, zvýší po náběhu linky kapacitu z deseti na 13 milionů metrů čtverečních ročně keramických dlaždic. Poslední novou linku na střední formáty tam skupina postavila v roce 2012 s kapacitou 2,2 milionu metrů čtverečních. Loni v Rakovníku uvedla společnost do provozu linku za 320 milionů korun.



"Na letošní a příští rok jsme investičně naplnění. Pak máme naplánovaný další investiční program na dalších sedm let," uvedl jednatel. Lasselsberger má nyní v Česku 15 výrobních linek se životností 15 až 17 let. "To znamená, že každý rok bychom měli vyměnit jednu," řekl.

V Chlumčanech jich má šest, v Rakovníku pět, další závody jsou v Borovanech, Podbořanech a Horní Bříze. Skupina loni prodala zhruba 28 milionů metrů čtverečních obkládaček a dlaždic, meziročně stejně. Vyváží 70 procent produkce do 67 zemí šesti kontinentů.