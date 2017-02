Kolem čipové divize Toshiby se točí několik zájemců

Toshiba chce z prodeje získat kolem 300 miliard jenů. Tato částka by pomohla Toshibě vykompenzovat mnohamiliardové odpisy v americké jaderné divizi.

Mezi zájemci o čipovou divizi jsou konkurenční firmy SK Hynix a Micron Technology, Western Digital a finanční investoři, jako Bain Capital. Toshiba upřednostňuje nabídky investičních fondů, protože by tak mohla uzavřít dohodu rychleji než při nákupu podílu konkurenty, protože v tom případě by musela požádat o svolení antimonopolní úřady, dodal zdroj. Toshiba již dříve uvedla, že při nabídce nebude zvažovat jen cenu, ale i další podmínky.

Mluvčí Toshiby uvedla, že firma nebude komentovat podrobnosti procesu prodeje.

Vedení Toshiby v lednu schválilo plán, který počítá s oddělením divize paměťových čipů do samostatné společnosti a prodej části podílu v divizi. Divize paměťových čipů je nejdůležitější částí firmy. Je druhým největším výrobcem paměťových čipů NAND na světě a má většinový podíl na provozním zisku celého konglomerátu. Tržby divize za rok do konce března 2016 činily 845,6 miliardy jenů a provozní zisk 110 miliard jenů. Podle dřívějšího oznámení chce firma dokončit prodej do konce března.

Toshiba má 14. února oznámit výsledky hospodaření za fiskální třetí čtvrtletí. Současně s tím oznámí i výši odpisů v jaderné divizi. Podle informací agentury Reuters mají odpisy činit až 700 miliard jenů.