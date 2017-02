Kraft se svou strategií narazil, neúspěšná fúze s Unileverem ukazuje její limity

Colgate Palmolive Tržby 2016: 15,2 miliardy dolarů (5 procent pokles)

Čistý zisk: 2,4 miliardy dolarů

Zisk na akcii: 2,72 dolaru

Sídlo společnosti: City of New York, New York

Nejznámější produkty: zubní pasta Colgate, aviváž Softlan, antibakteriální mýdlo Protex Clorox Tržby 2016: 5,76 miliardy dolarů (1,9 procenta pokles)

Čistý zisk: 648 milionů dolarů

Zisk na akcii: 5 dolarů

Sídlo společnosti: Oakland, Kalifornie

Nejznámější produkty: bělidlo Clorox, dezinfekční ubrousky Church & Dwight Tržby 2016: 3,5 miliardy dolarů (3 procenta nárůst)

Čistý zisk: 459 milionů dolarů

Zisk na akcii: 1,75 dolaru

Sídlo společnosti: Trenton, New Jersey

Nejznámější produkty: bělicí zubní pasta Pearl Drops, elektrický kartáček Spinbrush Sonic