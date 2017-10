Mafra vyplatí Agrofertu dividendu ve výši 114 milionů korun | E15.cz

Mediální společnost Mafra vyplatí z loňského zisku mateřské skupině Agrofert dividendu 114 milionů korun. Na úhradu ztrát z minulých let dá 119 milionů korun a zbývající tři miliony převede na účet nerozděleného zisku.

Firma o tom informovala v obchodním rejstříku. Vydavatelství, které vydává deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny nebo Metro, již v srpnu ve výroční zprávě uvedlo, že v roce 2016 zvýšilo čistý zisk o 72 procent na 236 milionů korun. Za výsledkem byly dobré inzertní výkony v tištěných médiích a růst on-line reklamy. Obrat vydavatelství však loni přesto klesl o dvě procenta na 2,535 miliardy korun.

Celá mediální skupina Mafra, která zahrnuje i nejposlouchanější rádio Impuls, stanici Rockzone či televizní stanici Óčko, loni vykázala provozní zisk EBITDA 368 milionů korun při celkovém obratu 3,46 miliardy korun.

Mafra patří do skupiny Agrofert, kterou do února vlastnil předseda hnutí ANO a tehdejší ministr financí Andrej Babiš. Ten následně kvůli zákonu o střetu zájmů celý koncern převedl do svěřenského fondu. Mafra vedle deníků Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro vydává týdeník Téma, provozuje tiskárny v Praze a Olomouci či internetové servery iDnes.cz a Lidovky.cz.