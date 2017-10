Majitel jobs.cz nabídne podnikům on-line kurzy pro jejich zaměstnance | E15.cz

Během několika týdnů začne společnost LMC, provozovatel portálu Jobs.cz, prodávat firemní přístupy k on-line kurzům na serveru Seduo.cz. Po zkušenostech s běžícím pilotním projektem očekává desítky tisíc zapojených zaměstnanců během prvního roku provozu. Hrubým odhadem by to znamenalo tržby v řádu desítek milionů korun ročně.

„Stejně jako se do on-line přesunulo nakupování, hry a bankovnictví, přesune se tam i vzdělávání. Je to jedna z mála oblastí, která tam ještě není. Chceme se dostat i do firem, kde dnes vedou klasické školení,“ vysvětluje Jan Nehasil z LMC. Zatím míří na kancelářské obory.

Portál Seduo.cz nabízí celkem 131 videokurzů, z toho 25 zdarma. Zahrnují školení v kancelářských programech, osobním rozvoji, manažerských dovednostech a další. Donedávna je kupovali jednotlivci. Některý z kurzů si pustilo téměř sto tisíc lidí.

V pilotním projektu firemního vzdělávání zkouší roční přístup ke všem kurzům 25 firem. Do budoucna se mají firmy stát dominantním zákazníkem Sedua. Zatím míří na kancelářské obory.

Seduo si klade za cíl získat první rok stovky platících firem a několik desítek tisíc zaměstnanců. Základní cena ročního předplatného má být zhruba 2500 korun za rok pro jednoho zaměstnance. „Ve firemním vzdělávání jsou miliardy korun,“ říká Nehasil.

Vzdělávacích agentur v České republice funguje několik desítek s tím, že lídři trhu mají řádově tisíce proškolených klientů ročně. Jádro představují klasická několikahodinová školení v kamenných školicích místnostech. Například agentura Vox však už nabízí také takzvané webináře a záznamy webinářů.