Miliardář Němec koupil podíl v Okin BPS, cena má dosahovat stovek milionů | E15.cz

"Je to hlavně IT, a já rozhodně nemám nic proti IT. Je to hodně zajímavý obor, navíc je to rozjetá firma s globálními ambicemi," řekl Němec Forbesu ke koupi podílu. "My máme firmu, která má velké ambice, pro jejich naplnění jsme ale potřebovali kapitál a zároveň partnera, který odpovídá našim hodnotám," uvedl zakladatel Okinu Michal Jelínek.

Okin BPS poskytuje na míru služby v oblasti podnikových procesů, jako je podpora obchodní sítě, vytváření technických řešení a cenových nabídek či zajišťování technické podpory a vícejazyčné zákaznické podpory.

Němec již dříve koupil podle Forbesu přes své investiční firmy třeba novoměstského výrobce lyží Sporten nebo podíl ve výrobci zdravotnické techniky BioVendor.