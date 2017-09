Ministerstvo financí zkontroluje zvyšování cen másla. Chce zjistit, zda je oprávněné | E15.cz

Pokud by na základě šetření vzniklo podezření, že některý subjekt zneužil výhodnějšího hospodářského postavení a nastavil nepřiměřeně vysokou cenu, bude u něj provedena cenová kontrola. "Jestliže případná kontrola toto podezření potvrdí, bude subjektu udělena pokuta za zneužití výhodnějšího hospodářského postavení uplatňováním vyšších než obvyklých cen," uvedlo ministerstvo.

Podle údajů Českého statistického úřadu činila v srpnu průměrná cena čtvrtky másla 52,31 Kč, meziročně o 45,2 procenta více. Ceny másla jsou rekordně vysoko v celé Evropské unii. Potravináři mluví o vysokých maržích obchodníků, ti vinu svalují na vysoké nákupní ceny smetany.

Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy by si lidé na cenu másla 50 korun za čtvrt kilogramu měli zvykat. Podle něj je to návrat k normálu poté, co v minulosti na mléku zemědělci prodělávali. Někteří obchodníci si už ale shání levnější máslo z jiných zemí. Minulý týden obchodníci v anketě ČTK také uvedli, že Češi začali v posledních týdnech více kupovat margaríny z rostlinných tuků místo drahého másla.

Spotřeba másla v ČR podle údajů ČSÚ dlouhodobě stoupá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, meziročně šlo o skoro osmiprocentní navýšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 4,2 kilogramu másla.