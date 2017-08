Ministerstvo zdravotnictví chce získat přehled o skutečných cenách léků. Lékárny se však brání | E15.cz

Chystaná novela vyhlášky o správné lékárenské praxi ukládá lékárnám novou povinnost hlásit úřadům ceny léků, které vydávají na recept. A to jak prodejní, tak i cenu od výrobce léku. Státní ústav pro kontrolu léčiv by tak poprvé získal přehled, za kolik se skutečně léky s regulovanou cenou prodávají. Dosud to jen odhaduje. Stejně tak pacienti, když zjišťují, kolik mají jejich léky stát, se od ústavu dozvědí jen maximální možnou cenu a doplatek. Počítají se podle maximální povolené ceny a dovolené výše přirážky. Léky ale mohou být i levnější, když si v řetězci někdo sníží marži.

Lékárnická komora s prozrazením cen zásadně nesouhlasí. „Jde o výsostně citlivý obchodní údaj, který je obchodním tajemstvím každého provozovatele,“ píší ministerstvu zástupci České lékárnické komory. „Nikde není vysvětleno, proč je tento údaj pro sledování dostupnosti léků důležitý,“ dodávají.

Záminkou k tomuto kroku je novela zákona o léčivech, který má bránit výpadkům důležitých léků v českých lékárnách. Podle lékárníků to s tím však nesouvisí.

Státní ústav pro kontrolu léčiv má podle tohoto zákona sbírat informace o lécích, o jejich objemu na trhu a vyhodnocovat jejich dostupnost. V krizi může zakázat vývoz konkrétního léku do zahraničí. Podle vyhlášky potřebují úředníci prodejní cenu k identifikaci léčivého přípravku.

To ale zpochybnil v připomínkovém řízení i antimonopolní úřad. „V poskytování těchto cenových údajů lze stěží nalézt relevanci ve vztahu k účelu, pro který mají být informace o výdeji léčivých přípravků shromažďovány,“ uvádí se v připomínkách, které ministerstvu zdravotnictví zaslal místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Solský.

Také podle některých zástupců farmaceutických firem jde vyhláška s požadavkem na informace o cenách nad rámec zákonného zmocnění. Ministerstvo zdravotnictví aktuálně vypořádává připomínky a připravuje konečnou verzi vyhlášky k jednání vlády