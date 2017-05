Na trhu s traktory je krize, Zetor vyrobil nejméně strojů od roku 2010 | E15.cz

Společnost sama uvedla, že přes kladný výsledek čelí odbytové krizi, která prostupuje již třetím rokem napříč trhy západního světa a dotýká se všech výrobců a prodejců traktorů a zemědělských agregací.

Prodeje zemědělské techniky v Evropě se propadly ve srovnání s rokem 2015 o devět procent, což je nejhorší výsledek trhů od roku 2009, kdy Evropa a svět čelily hospodářské krizi. Zetor ale dál drží obdobné tržní podíly v Evropě a Severní Americe.

"I přes klesající objemy prodejů se nám daří udržovat pozice na jednotlivých trzích a v některých oblastech dokonce posilovat, v loňském roce tomu bylo například v Německu, Litvě, na Slovensku a jinde. Dalším důležitým aspektem je, že společnost hospodařila s kladným výsledkem a stále investujeme finanční prostředky do rozvoje společnosti," uvedl ředitel Finančního úseku Zetoru Lukáš Krejčíř.

Tržby společnosti loni klesly téměř o půl miliardy na 3,2 miliardy korun. Z vyrobených traktorů jich firma 86 procent vyvezla do více než 40 zemí. "Průvodní jevy, které negativně ovlivňují celkovou situaci na trzích, jsou v posledních třech letech neměnné. Jedná se o pokles výkupních cen zemědělských komodit, zpřísňování emisních standardů u strojů a s tím spojené zdražování nových produktů a dotační politika, kdy zemědělci stále nemají možnost čerpat prostředky z těchto zdrojů," uvedl Krejčíř.

Firma hledá uplatnění v nových teritoriích. Jen letos vstoupila na osm nových trhů v Asii a Africe, šlo například o Írán, Barmu, Izrael a nejnověji Zambii. Aktuálně jedná i v Kurdistánu se společností Reader and Falge International Ltd. o uzavření distributorské smlouvy. V případě podpisu smlouvy, by se společnost stala prodejcem značky Zetor na území severního Iráku. Kurdistánská strana projevila také zájem o montáž traktorů Zetor na jejich území. Zetor by zřejmě zvolil podobný model jako v Rusku, kam bude dodávat komponenty a tamní partner je bude montovat.

"V letošním roce očekáváme postupnou stabilizaci trhů, tedy zastavení či zmírnění propadů prodejů ve sledovaných teritoriích. V rámci plánu na rok 2017 usilujeme udržet a mírně vylepšit výsledek z roku 2016. Přijali jsme několik opatření, která mají zajistit dosažení cílů. Ať už se jedná o změny ve vedení společnosti či důraz na posílení pozic nových trhů," dodal Krejčíř.