Nejen vyšší mzdy ženou Čechy do Německa za prací. Mnozí utíkají před exekučními srážkami | E15.cz

Hazlov je obec se zhruba 1500 obyvateli a dvěma kostely. Na hraniční přechod s Německem Aš–Selb je to odsud nějakých jedenáct kilometrů. Na kraji Hazlova stojí továrna firmy Abydos na opracování odlitků. Funguje už dvacet let a při dodávkách do německých sléváren těží ze svého umístění blízko u dálnice A 93. Jenže v poslední době dělá vedení firmy blízkost Německa i vrásky.

„Pracovní trh je u nás v kraji napjatější,“ říká jednatelka Abydosu Olga Kupec. Německo konkuruje nejen vyššími mzdami, které se u profesí ve výrobě mohou pohybovat kolem 40 tisíc korun měsíčně. Práce v Německu má i další výhodu a tu nejde přeplatit. Lidé, kteří mají exekuci, si od ní slibují únik před srážkami z platu. Čeští exekutoři totiž působí jen v Česku. Jak ze zkušenosti firmy Abydos, tak z odpovědí oslovených personálních poradců vyplývá, že mnoho lidí s exekucí sází na to, že se příjmem v Německu srážkám ze mzdy vyhnou.

„Dlužník nemá povinnost hlásit exekutorovi příjem v jiné zemi,“ uvádí mluvčí Exekutorské komory Kateřina Zoubková. „Exekutor však může, pokud to považuje za účelné, předvolat povinného k učinění prohlášení o majetku,“ dodává. Věřitel má také možnost využít evropského exekučního příkazu. Kolik lidí exekutoři v Německu touto cestou dohnali a zda jim mzdy krátí, nemá komora informace. Právě v západních Čechách to přitom může být významné.

V exekuci je v Karlovarském kraji 15,8 procenta lidí nad 15 let, což je po Ústeckém kraji nejvíce. „Máme zkušenost, že lidi s exekucí nemají valný zájem ani na vyšších mzdách,“ říká Jitka Hejduková ze Svazu průmyslu. Ještě před rokem patřilo Karlovarsko mezi čtyři kraje s nejvyšší nezaměstnaností, stejně jako roky předtím. Dnes už je to jinak. Nezaměstnanost je na necelých čtyřech procentech, stejně jako je celorepublikový průměr. A tlak z Německa sílí.

V Česku je nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, Německo je hned na druhé příčce. Podle posledních dat tam v červnu nezaměstnanost měřená odlišnou evropskou metodikou klesla z 3,9 na 3,8 procenta. Zatímco v roce 2006 pracovalo v Německu zhruba 13,5 tisíce občanů Česka, v roce 2015 už to bylo podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí 37 tisíc lidí.