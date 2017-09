Největší zakázka pro SOR Libchavy. Orlickoústecká firma dodá 27 autobusů do bulharského Slivenu | E15.cz

Výrobce autobusů SOR Libchavy získal dosud největší zakázku v Bulharsku. Do města Sliven dodá autobusy s dieselovým pohonem v celkové hodnotě jedenáct milionů leva, v přepočtu tedy za téměř 150 milionů korun. „Smlouva je připravena k podpisu. Realizace by měla být zhruba v únoru až březnu,“ uvedl Jindřich Chudý, zástupce obchodního ředitele pro export SOR Libchavy. „Je to náš první tak velký kontrakt v Bulharsku.

Dřív jsme už ale dodali pět kloubových autobusů do Stare Zagory. Také nám jezdí jeden elektrobus na letišti v Sofii mezi terminály,“ dodal Chudý.

Výběrové řízení se konalo v rámci projektu integrované městské dopravy, uvedla kancelář agentury CzechTrade v Sofii. Dodávka sestává z 21 autobusů po čtyřiceti místech k sezení a dalších šesti větších vozů vždy se šedesáti sedadly. Bulharsko chce do dopravy investovat za přispění EU do roku 2020 celkem víc než 4,8 miliardy leva, v přepočtu zhruba 65 miliard korun, uvedlo tamní ministerstvo dopravy.

SOR Libchavy loni vyrobila 454 autobusů, zhruba desetinu tuzemské produkce. Loni utržila 2,2 miliardy korun při zisku 138 milionů korun. Kromě expanze ve východní Evropě jedná o dodávce několika set autobusů do Íránu.

Vedení podniku převzal v roce 1991 tým bývalých pracovníků někdejší Karosy Vysoké Mýto. V současnosti je vlastníkem společnost EP Industries podnikatele Daniela Křetínského (vlastník vydavatele deníku E15 – pozn. red.). SOR Libchavy vyrábí kromě klasických autobusů také trolejbusy a elektrobusy dlouhé až osmnáct metrů.