Německý Uniper uchvátil investory, akcie vzrostly skoro o 80 procent | E15.cz

Akcie energetické firmy Uniper od loňského uvedení na burzu vzrostly o skoro 80 procent. Vznikla přitom jako subjekt, do kterého E.ON vyčlenil konvenční elektrárny, kterým věštil temnou budoucnost.

V Německu posedlém obnovitelnými zdroji by asi málokdo čekal, že energetickou hvězdou burz budou akcie firmy, která provozuje uhelné, plynové a jaderné elektrárny a byla při svém zrodu odsouzena k pomalé smrti. Uniper, který se na začátku loňského roku odštěpil od mateřského E.ON a v září vstoupil na burzu, už vydělal investorům do svých akcií skoro 80 procent.

Pro srovnání: akcie Innogy, kterou na burzu jako zástupce čisté moderní zelené energetiky poslal ve stejné době koncern RWE, se potácejí kolem startovací ceny. „Ocenění Uniperu při vstupu na burzu bylo z pochopitelných důvodů poměrně nízké, postupně si firma získává důvěru investorů a hodnota akcií se tím zvyšuje,“ uvádí hlavní analytik společnosti Cyrrus Marek Hatlapatka.

Firmě věří i světové banky a brokeři. Morgan Stanley vidí cenový strop pro akcie Uniperu na 19,70 eura, což je o zhruba dvě eura nad aktuální cenou. Banky UBS, Citigroup a Société Générale věří, že se Uniper vyhoupne nad 18 eur. Švýcarská Berenberg Bank mluví dokonce o jednadvaceti eurech. Zájem investorů o Uniper je do určité míry spekulativní.

Firma totiž vytváří vyšší objemy hotovosti a pokračuje v osekávání nákladů a prodejích svých aktiv. Objevily se dokonce spekulace, že by mohla v roce 2019 zdvojnásobit dividendu. Mluví se také o tom, že E.ON svůj 47procentní podíl prodá. Mezi potenciální kupce nedávno list Financial Times zařadil například finský Fortum, ale také německý RWE nebo český holding EPH.

Jisté je, že E.ON akcie prodá nejdříve v roce 2018, aby se vyhnul vysokému zdanění výnosu. Investoři sázejí na to, že na vlně případného prodeje by se mohli také svézt. Cenu akcií Uniperu táhnou vzhůru i měnící se poměry na globálním trhu s elektřinou. Firma sice v prvním letošním čtvrtletí oznámila, že až do roku 2019 cena prodané elektřiny bude klesat, ale na energetických burzách už se chystá obrat.

„Poroste cena emisní povolenky. Německo začne zavírat jaderné elektrárny. Dost možná se zavře i sedmnáct jaderných elektráren ve Francii. To vše zvýší ceny silové elektřiny kolem roku 2020 a dál,“ říká Michal Šnobr, poradce J&T Banky pro energetiku. Německo po odstavení jádra bude potřebovat nejen uhelné, ale právě také plynové elektrárny. Uniper má přitom oboje a k tomu ještě plynové zásobníky a podílí se na stavbě nového ruského plynovodu Nord Stream II.

„Plyn by mohl být vedle OZE logickým vítězem. Plynové elektrárny Uniperu byly při jeho uvedení na burzu ztrátové. S poklesem cen plynu ale začínají být lépe konkurenceschopné. Pokud by šly nahoru ceny emisních povolenek, bude relativně výhodnější vyrábět v plynových než v uhelných elektrárnách,“ uvádí Petr Bártek, hlavní akciový analytik České spořitelny.