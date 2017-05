Od zavedení EET uplynulo půl roku. Činnost komplikuje hlavně drobným podnikatelům | E15.cz

EET byla zavedena loni od prosince pro restaurační a ubytovací služby. Na začátku března odstartovala druhá vlna EET, jíž byla tato povinnost rozšířena na maloobchody a velkoobchody.

Problém činilo zavedení EET hlavně na venkově a v malých městech. Starší majitelé se často už nechtěli učit nové věci, pro jiné byly náklady na pořízení nové pokladny příliš vysoké. Výrazný dopad mělo zavedení EET na pořadatele trhů a výstav. Například litoměřické výstaviště Zahrada Čech řešilo před jarním prodejním pěstitelským veletrhem množství odmítnutí ze strany prodejců.

"Krátce před konáním jsme zaznamenali úbytek zhruba 40 procent vystavovatelů," řekl jednatel Zahrady Čech Lukas Wünsch. Díky úsilí obchodních zástupců se ale podle něj podařilo oslovit nové prodejce, a propad nebyl tak výrazný.

EET omezila i malé restaurace. Provozovatelka Sport klubu v Malontech na Českokrumlovsku Eva Debnárová má jednu kasu, na druhou jí chybí peníze, a tak již nemůže prodávat ve stánku na akcích jako den dětí nebo Malontská míla. "V takové malé hospůdce je to tragické. Zdržuje to provoz, na sále jde wifina špatně. A dělala jsem i plesy, zábavy, najímali si mě hasiči, tam to bez kasy taky nejde, musela jsem to odříct, takže přicházím o část kšeftu," řekla Debnárová.

Dalším negativem je podle některých i větší stres, když obsluha špatně zadá platbu. "Pořád je člověk na nervy, že se uklepne. Když pak musí něco stornovat, bojí se, že udělá něco špatně. Pořád musíme myslet na účtenky, než jdeme kasírovat hosta, je to náročné. Máme horší signál a wifina se nám občas kousne," řekla provozovatelka pardubické restaurace Imperial Michala Krpatová. Další omezuje také povinnost do 48 hodin vyřešit nějaký technický problém.

"Kdybych odjel na týden na dovolenou, už jsme mimo zákon. To je věc, která nefunguje, člověk žije v určitém strachu, že po 48 hodinách lidi neprovedou nějaký úkol a už jsme v problému," řekl majitel jedné ze zlínských hospod Martin Juřík.

Některé podniky kvůli zavedení evidence tržeb zdražily své služby. Řada restaurací zvedla ceny kvůli vysokým nákladům na pořízení systému. Vyšší ceny má i pizzerie v Úvalech u Prahy, podle jejího provozovatele se ale nezdražovalo už řadu let, do nových cen se proto promítnou kromě EET i dražší suroviny.

Některé pivovary sledují od prosincového zavedení elektronické evidence tržeb úbytek odběratelů piva. Podle obchodního ředitele rakovnického pivovaru Bakalář Radka Sionka zaznamenal pivovar úbytek odběratelů zhruba o pět procent. "Jestli je tím důvodem přímo EET, nebo je EET jen jedním z mnoha důvodů, nevíme. Ale za tu dobu, kdy ta legislativa byla proti hospodským, tak EET byla pro řadu z nich ta poslední kapka," řekl Sionko.

Přerovský Pivovar Zubr, který letos rovněž zaznamenal pokles prodeje sudového piva o několik procent, chce provozovatelům restaurací pomoci. "Rozhodli jsme se nejméně do podzimu nezdražovat pivo, přestože naše výrobní náklady stále rostou," uvedl ředitel pivovaru Tomáš Pluháček. Pardubický pivovar zase před spuštěním EET několik hostinských na vesnici přesvědčil, aby své provozy nezavírali. "Někomu jsme pomohli, poskytli přístroj na evidenci EET a podporujeme je, přesvědčili jsme je, aby pokračovali dál," řekl Martin Jeszik z pivovaru.

Finanční správa provedla v souvislosti s EET 30 222 kontrol, odhaleno bylo 4833 nedostatků. Z toho ve 2342 případech šlo o nevystavení účtenky, v 1186 případech o nezaslání údajů do systému EET. Celkem u 640 případů šlo o neumístění informačního oznámení o evidenci tržeb a v 618 případech o neplnění oznamovací povinnosti.

Třetí fáze zavedení EET začne 1. března 2018. Týkat se bude stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí také vybraní řemeslníci či další služby.