Po Home Creditu a ČKD Blansko se chce na Filipínách prosadit i Zetor | E15.cz

Filipínská ekonomika má do roku 2028 patřit, podle odhadů ekonomického společenství ASEAN, do třicítky světově největších. Tohoto růstového trendu se snaží využít i české podniky. Jejich vývoz na Filipíny loni přesáhl dvě miliardy korun. Za uplynulých patnáct let se objem exportu zdvacetinásobil.