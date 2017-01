Poslanci možná přikážou farmaceutickým firmám, komu musejí prodávat léky

Zmátla je přitom změna stanoviska ministerstva zdravotnictví. Hrozí, že kvůli tomu novela vůbec neprojde. Jádrem celého návrhu je umožnit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a ministerstvu zdravotnictví včas reagovat na případné problémy s dostupností a zakázat vývoz léků, u kterých by mohl vzniknout problém s dostupností.

Jenže v průběhu projednávání poslanci do návrhu včlenili dílčí paragrafy, podle kterých by výrobci léků měli povinnost rezervovat pro každého stávajícího distributora tolik léků, kolik odpovídá jeho tržnímu podílu. A právě o tyto paragrafy trvá spor i těsně před závěrečným hlasováním. Zatímco dříve ministerstvo zdravotnictví tento návrh podporovalo, při nedávném jednání Senátu po výměně ministra názor změnilo. Senát pak navrhl tyto body vypustit. Před poslanci tak leží tři možnosti: poslanecká verze, senátní verze nebo shození celého návrhu. Proti povinnosti dodat každému distributorovi ostře vystoupily farmaceutické firmy.

A přidal se i antimonopolní úřad, podle kterého by povinnost spolu s dalšími navrženými opatřeními významně narušila hospodářskou soutěž. „Došlo by k zafixování tržního podílu distributorů a bránění vstupu na trh novým distributorům,“ uvedl místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Solský. Naopak zástupci lékáren tvrdí, že je trh pokřivený dnes. Podle nich výrobci při distribuci některých svých léků ve snaze zabránit jejich vývozu preferují určité lékárny.

Část pacientů se tak má problém k léku dostat. „Návrh, který jde ze Senátu, vůbec nepřispěje k tomu, aby lékárna měla možnost se dostat k lékům pro svoje pacienty,“ řekl prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. „Obávám se, že tento zákon schválen nebude a léky se budou do zahraničí vyvážet dále,“ míní poslanec Jiří Štětina (Úsvit). Pokud by zákon neprošel, nesplnilo by Česko unijní závazek přijetí pravidel pro klinické studie léků, jež jsou také součástí návrhu.