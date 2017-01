Preciosa uzavírá závod v Turnově, výrobu přesouvá do Liberce. Propouštět nechce

Sklářská firma Preciosa opouští svůj turnovský závod na výrobu komponentů pro křišťálové lustry a šatony v Přepeřské ulici. Větší část výroby přesunuje do svého podniku v Liberci-Minkovicích. Podnik za výhodných podmínek nabízí přesun i zaměstnancům a nechce propouštět, uvedla MF Dnes.

"Důvodem přesunu je koncentrace výroby, zmenšení počtu areálů. Je pro nás ekonomicky výhodnější. Odpadne logistika, převážení zboží. V Minkovicích je na přesun dostatek místa,“ řekl mluvčí Preciosy Stanislav Kadlec. Proces stěhování do Liberce podle něj už začal a potrvá zhruba do poloviny letošního roku. Výrobu nenaruší.

V Turnově zaměstnává Preciosa 340 lidí. Ve městě má ještě závod na Koňském trhu a výrobnu v Sobotecké ulici. "Sto padesáti zaměstnancům jsme velmi výhodným relokačním balíčkem a výhodami nabídli přechod do libereckého závodu," uvedla personální ředitelka Preciosy Jana Havlíčková.

Firma nabízí lidem bonus za dojíždění, vozit je bude vlastními autobusy. Podle odborářů bude ale o dojíždění stát jen část zaměstnanců. Propuštěné zaměstnance by si mohly podle deníku přebrat například firmy Ontex, Kamax a Grupo Antolin, které v Turnově sídlí a dlouhodobě shání lidi do výroby. Areál v Přepeřské ulici si Preciosa ponechá. "Některé operace přemístit nejde. Areál nám nicméně zůstane. Žádné konkrétní plány, co s ním budeme podnikat v tento okamžik nemáme,“ dodal Kadlec.