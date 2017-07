Premier League dominuje ve výnosech mezi evropskými ligami. Pomáhá jí návštěvnost i hvězdy | E15.cz

Dohody o vysílacích právech, sponzoring a příjmy z reklamy. To jsou hlavní důvody, proč se evropskému fotbalu stále více daří si na sebe pořádně vydělat.

Fotbalový trh na starém kontinentu dosáhl podle analýzy poradenské společnosti Deloitte výnosů téměř pětadvacet miliard eur. Takzvaná velká pětka – anglická Premier League, německá Bundesliga, španělská La Liga, francouzská Ligue 1 a italská Serie A – vykázala za poslední desetiletí více než dvojnásobný růst kombinovaných výnosů. Ty jen v sezoně 2015 a 2016 pak přesáhly hranici 13 miliard eur.

Česká obdoba nejvyšší fotbalové soutěže je vedle nejlepších evropských opravdovou popelkou: příjmy všech klubů v první lize dosáhly zhruba 79 milionů eur. „V porovnání s Premier League vydělává nejvyšší česká liga šedesátkrát méně,“ potvrzuje i Michal Melč, senior manažer auditu a specialista na sportovní problematiku v Deloitte.

„Kluby jsou tu závislé na velkých sponzorech schopných utáhnout drtivou většinu režie. Platí to zejména o menších týmech, které se neprosazují na špičce tabulky a nedostávají se tím pádem do pohárové Evropy,“ říká fotbalový expert deníku Sport Jan Podroužek s tím, že když se Viktorii Plzeň podařilo postoupit do skupiny Ligy mistrů, bonus za tento úspěch činil přes 300 milionů korun, což kompletně pokryje plzeňský rozpočet na celou sezonu, možná i na víc. Další příjmy pak plynou od fotbalového svazu a závisí na umístění v tabulce, anebo od měst a ze vstupného.

Jenže na český fotbal chodí v průměru sedmkrát méně fanoušků než na největší hvězdy ostrovní soutěže. Fotbal je v Británii ohromně populární, obsazenost stadionů dosahuje až 96 procent. I proto je anglická liga suverénem mezi ostatními evropskými soutěžemi, její kluby jsou schopny generovat nejvyšší výnosy ze všech.

V poslední sezoně šlo o téměř pět miliard eur plynoucích především z vysílacích práv. Navíc kluby v Premier League byly schopny vygenerovat vyšší provozní zisk než kterákoliv jiná liga na světě. Celkem šlo o více než 680 milionů eur, a to se do této položky nezahrnují například přestupy hráčů.

Přitom právě „změny dresů“ představují spolu se samotnými platy nejen hráčů ale všech zaměstnanců klubu největší náklady jednotlivých týmů. Nedávno například londýnská Chelsea získala německého obránce Antonia Rüdigera z AS Řím, údajně za 35 milionů eur, přičemž další čtyři miliony mohou Italové inkasovat dodatečně na bonusech.

A zatímco do Evertonu se po letech vrací reprezentant Wayne Rooney, na odchodu do Manchesteru je útočník Lukaku. Tým za něj má zaplatit 75 milionů eur. Celkové náklady na mzdy u pětice nejvýdělečnějších soutěží v Evropě vzrostly v loňské sezoně o desetinu na více než osm miliard eur.

Francouzskou Ligue 1 vytáhl na pomyslné třetí místo mezi nejvýnosnějšími ligami pařížský klub Paris Saint-Germain, který zajistil z 1,5 miliardy eur přibližně 60 procent. Téměř pětinový růst výnosů pak zaznamenala španělská La Liga.