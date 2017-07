Prodej Slevomatu spěje do finále, cena převýší miliardu | E15.cz

Sedm let od založení prvního českého webu na hromadné nakupování Slevomat se chystá změna jeho akcionářů. Zájemci, kteří se dostali do závěrečné fáze prodeje, začnou skupině prověřovat účty.

Majitelé skupiny Slevomat, jedničky na trhu slevového nakupování, postoupili do závěrečné fáze jednání o jejím prodeji. Podle informací deníku E15 se do finále dostali čtyři zájemci. Cena transakce se podle očekávání může dostat až na 1,5 miliardy korun. „Zájemci o Slevomat se nyní pustí do hloubkového auditu skupiny,“ uvedl zdroj obeznámený s jednáním.

Akcionáři Slevomatu, tedy hlavně skupiny Miton a Enern, ani firma samotná informace nekomentovali. Dva uchazeči o Slevomat jsou domácí, dva zahraniční. Konkrétní jména aktuálních finalistů zatím potvrzená nejsou. Kolem skupiny ale v minulosti kroužil například mediální dům Mafra.

O současném jednání se zájemci o odkup portálu informoval deník E15 v letošním květnu na základě informací Mergermarketu. Do úvahy připadá také americký slevový koncern Groupon.

Dosud v České republice byznys nemá, ale je už například v Polsku a řadě dalších evropských zemí. Posledního konkurenta Američané spolkli loni na podzim, když koupili slevovou firmu LivingSocial.

Akviziční apetit Grouponu ale oslabuje fakt, že firma stále prodělává. Slevomat denně navštíví 200 tisíc až 300 tisíc lidí. Předloni společnost jen na českém trhu utržila 362 milionů korun, vydělala 35 milionů.

Od klasických hromadných prodejů se portál začal minulý rok posouvat k exkluzivnějším nabídkám. Například k prodejům aut, nebo dokonce domů. Podobně jako u největšího konkurenta Pepa.cz má však Slevomat hlavní byznys z kategorie cestování.

Loni přes něj lidé koupili 220 tisíc tuzemských pobytů a dovolených. Portál vznikl před sedmi lety. U jeho počátků stál mimo jiné internetový byznysmen Tomáš Čupr. Ten se předloni stal partnerem Enernu, tedy uskupení, které mu spolu s Mitonem poskytlo kapitál na rozjezd slevového byznysu. Aktuálně spolu mají také e-shop s potravinami Rohlík.cz.