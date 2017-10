Průmyslové firmy začínají objevovat kouzlo robotizace. Banky registrují vyšší počet půjček | E15.cz

Průmyslové firmy objevují kouzlo robotů a dalších nástrojů pro automatizaci výroby. Potvrzují to zkušenosti tuzemských bank, které posuzují stále více žádostí o financování investic do těchto technologií. Zájem podniků o roboty a automaty živí také dotace z evropských fondů.

Nejčastěji o robotech uvažují strojírenské firmy a podniky napojené do dodavatelských řetězců velkých automobilek. „Investice podniků a firem do automatizace, robotizace a obecně do strojního vybavení jsou dlouhodobě jednou z nejčastěji poptávaných a financovaných oblastí. Objemy jsou v řádu desítek miliard korun,“ říká Jakub Tomaštík, ředitel útvaru specializovaného financování ČSOB EU Centrum.

Větší zájem o pořizování robotů registruje zhruba od roku 2016 také Česká spořitelna či Raiffeisenbank. Banky tyto záměry vesměs hodnotí pozitivně, protože pomohou firmě dlouhodobě čelit nedostatku pracovních sil, zlepšit produktivitu práce a také umožňují rychleji reagovat na změny na trhu.

„Z pohledu banky se obecně jedná o investice, které povedou k vyšší efektivitě výroby, a tím i k vyšším výnosům. Proto jsou lépe financovatelné,“ vysvětluje mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Vše o nákupech a prodeji se dočtete v novém magazínu E15 Premium s názvem Sámoška 4.0. Objednávejte zde >>>

720p 360p REKLAMA

Investicím nejen do robotizace pomáhají nynější nízké úrokové sazby, které zkracují dobu návratnosti. V případě robotů hraje při těchto kalkulacích jednu z hlavních rolí také výše mezd pracovníků, které by roboty mohly alespoň částečně nahradit. V tomto ohledu je v Česku kvůli nižším mzdám návratnost investic do robotů horší než například v Německu.

„Ve srovnání s Německem je u nás počet robotů v přepočtu na tisíc zaměstnanců třetinový. Rychlost automatizace se projeví na růstu mezd. Hodinové náklady na robota činí zhruba pět eur,“ připomíná hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Ochotu firem investovat do nových technologií výrazně ovlivňují evropské dotace. Zájem o úvěry podle zkušeností Moneta Money Bank proto kolísá podle toho, jak jednotlivé operační programy vyhlašují dotační výzvy. Příští velkou vlnu dotací na automatizační a digitální technologie řazené do konceptu Průmyslu 4.0 vypíše ministerstvo průmyslu a obchodu na konci roku.

„Firmy budou mít z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost k dispozici jednu miliardu korun,“ slíbil na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ministr průmyslu Jiří Havlíček. Nedávný průzkum poradenské společnosti EY ukázal, že praktickou zkušenost s technologiemi Průmyslu 4.0 má 44 procent ze stovky dotázaných podniků. Polovina oslovených firem přitom v příštích třech letech plánuje vložit do nástrojů Průmyslu 4.0 deset procent z investičního rozpočtu.