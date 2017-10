Řetězec obchodů s drogistickým zbožím dm drogerie markt zvýšila tržby o osm procent | E15.cz

"V tuto chvíli se nacházíme ve vývojové fázi (e-shopu) a v roce 2018 bychom chtěli internetový obchod v Česku spustit. Pokud vše poběží jak má, mělo by to být začátkem příštího roku," uvedl jednatel společnosti Gerhard Fischer. Konkurenční drogistické řetězce Rossmann a Teta v Česku přes internet neprodávají.

Do průběžné modernizace a vybavení prodejní sítě investovala dm téměř 183 milionů korun. Více než 40 prodejen prošlo modernizací, částečným zvětšením či přesídlením do zákaznicky atraktivnějších lokalit. Množství prodaných výrobků tak vzrostlo o 14 procent na 146,7 milionu kusů.

"Nad očekávání vynikající vývoj, za který vděčíme zejména stále stoupající oblibě u zákazníků, nám v tomto roce umožnil zcela mimořádným způsobem investovat do naší nabídky - tedy do sortimentu a cen, do modernizace prodejní sítě," uvedl jednatel společnosti Gerhard Fischer.

Firma ve finančním roce 2016/2017 vytvořila 115 nových pracovních pozic a nyní má 2830 pracovníků. V obchodním roce 2017/18 chce řetězec investovat do dalšího rozvoje 190 milionů Kč. Podíl privátních značek na prodejích dosahuje 33 procent, meziročně o tři procentní body vzrostl. Nyní má dm 24 privátních značek a 4000 produktů.

Pro kosmetiku čeští spotřebitelé nejčastěji míří do řetězců dm drogerie markt, Teta a Rossmann. Velmi silnou pozici mají v kosmetice také přímí prodejci Avon a Oriflame a širokosortimentní prodejny jako Tesco, Kaufland, Lidl, Albert nebo Globus, vyplývá z údajů GfK.

Obrat celé skupiny dm, včetně dm Německo, v obchodním roce 2016/17 činil 10,26 miliardy eur, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 5,7 procenta. Aktuálně zaměstnává dm po celé Evropě 59.046 lidí a ve 12 zemích má 3464 prodejen. Pokračuje také expanze firmy do Itálie.