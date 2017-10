Samsung překonal svůj rekord. Díky paměťovým čipům ztrojnásobil čtvrtletní zisk | E15.cz

Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics ve třetím čtvrtletí překonal rekordní výsledek z minulého kvartálu díky příjmům z prodeje paměťových čipů. Provozní zisk stoupl o 150 procent na 14,5 bilionu jihokorejských wonů (284 miliard korun), uvedla dnes firma. O 30 procent na 62 bilionů wonů se zvýšily tržby. Samsung také s okamžitou platností dosadil nové manažery do čela tří hlavních divizí.

Společnost dnes rovněž oznámila, že v letech 2018 až 2020 vyplatí na dividendách 29 bilionů wonů. Největší podíl na výsledku měla čipová divize, když se jí podařilo dosáhnout provozního zisku deset bilionů wonů. Díky čipovému boomu by Samsung podle analytiků mohl zaznamenat rekordní zisk za celý letošní rok, protože i výhled na čtvrté čtvrtletí je velmi příznivý, a to nejen kvůli čipům, ale dobře prodávat se mají i obrazovky OLED.

Skvělý výkon Samsungu způsobil nebývalý rozmach odvětví paměťových čipů, kterému analytici přezdívají "paměťový supercyklus". Zvýšený zájem o přístroje s připojením k internetu a mobilní data vytvořil vysokou poptávku po paměťových serverech, které uchovávají, analyzují a zpracovávají data v datových centrech. Protože nabídka těchto zařízení je omezená, vzrostly za poslední rok jejich ceny.

Samsung je největším výrobcem paměťových čipů, chytrých telefonů a televizorů na světě. V polovině října nabídl navzdory vynikajícím výsledkům společnosti rezignaci její šéf Kwon O-hjon. Vedení podniku chce přenechat mladší generaci. Krize v Samsungu se tak prohlubuje, protože v srpnu byl za korupci a úplatkářství odsouzen k pětiletému trestu vězení dědic skupiny Samsung Group I Če-jong.

Společnost proto, aby se z této krize vymanila, dnes do čela tří hlavních divizí s okamžitou platností uvedla novou trojici manažerů ve věku 56 až 59 let a výměnu chystá i na postu předsedy představenstva. Strukturu triumvirátu Samsung měnit nehodlá. Změny ve vedení představenstva by měly nastat v březnu po jednání valné hromady.