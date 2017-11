Sdílená ekonomika může v Česku vydělat až 60 miliard, zatím ji dusí nejasná pravidla | E15.cz

Přínos sdílené ekonomiky pro Česko je zatím třicetkrát menší, než by mohl být. Vyplynulo to z nové studie společnosti Deloitte. Přidaná hodnota generovaná službami, jako je sdílené využití aut nebo bytů, letos nepřesáhne dvě miliardy korun. „Podle našeho výpočtu je přitom potenciál až 59,9 miliard korun ročně, tedy asi 1,2 procenta českého HDP,“ uvedl spoluautor studie Petr Němec.

Obor je pod svými možnostmi kvůli nejasným pravidlům. „Je zatím vnímán jako šedá ekonomika. To chceme změnit,“ řekl předseda nově vzniklé České asociace sdílené ekonomiky Patrik Czetö, podle nějž se chce sdružení firem zasadit o vyjasnění zákonů i daní a také prosadit etické podnikání.

„My se snažíme od začátku budovat firmu podle předpisů. Ale pak zjistíte, že v zákonu není ani pořádně definováno, co je ještě příležitostný příjem a co už soustavné podnikání,“ uvádí příklad Jan Charouz ze společnosti SmileCar, která propojuje vlastníky aut a řidiče se zájmem o krátkodobý pronájem vozu.

„Majitelé bytů chtějí jednoduchá pravidla, aby se v tom vyznal běžný člověk,“ dodává Ondřej Dufek ze společnosti Flatio zaměřené na zprostředkování střednědobého ubytování na jeden až šest měsíců. Podle něj je potenciál jen tohoto segmentu v České republice až 3,3 miliardy korun ročně.

Jak se v Česku daní uber Podle Finanční správy mají všichni ti, co poskytují přepravní služby prostřednictvím služby Uber, odvést několik typů daní. Daň DPH mají odvést, pokud mají roční příjmy z přepravování více než jeden milion korun. Dále by měli zaplatit daň z příjmu fyzických osob a také silniční daň z vozidla, které řidič Uberu používá. Navíc mají platit náležité sociální a zdravotní pojištění. Při výpočtu zdanitelného základu mohou z příjmů odečíst prokazatelné náklady k dosažení příjmů, anebo náklady vypočtené paušální částkou.

Kvůli právní nejistotě utíkají peníze i státu. „Protože jsou pravidla nejasná, část poskytovatelů zatím nedaní vůbec,“ podotýká daňová specialistka společnosti Deloitte Kateřina Novotná.

Odvětví přitom legislativu už předběhlo. Ještě v roce 2012 například v ČR jezdilo jen devět sdílených aut, letos je to skoro čtyřicetkrát více.

Podle analytika Deloitte Davida Marka se odhaduje v současnosti velikost globálního trhu sdílené ekonomiky až na 54 miliard dolarů. Podle něj obor zasahuje do stále více oborů. „V Africe už například existuje jakýsi Uber pro krávy, kdy se sdílí doprava krav na trh. V Číně je v současnosti hitem sdílená ekonomika v oblasti parkovacích míst,“ uvádí analytik.

Spoluautor nové studie Václav Franče říká, že z dlouhodobého hlediska je největším přínosem sdílené ekonomiky ušetření zdrojů. „Je to cesta, jak si udržet vysokou životní úroveň a zároveň nezdevastovat planetu,“ podotýká Franče. Jako riziko podle něj může být v rámci českého hospodářství vnímáno například to, že by mohlo kvůli sdílení vozů dojít k útlumu automobilového průmyslu.