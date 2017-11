Sejde z prodeje? Mattel odmítá návrh na převzetí od rivala Hasbro | E15.cz

Podrobnosti o podobě nabídky Hasbra nicméně zdroje neposkytly. Není jasné ani to, zda budou jednání mezi oběma podniky pokračovat.



Sloučením firem by vznikla hračkářská velmoc spojující značky My Little Pony, Transformers a Nerf patřící Hasbru se značkami Barbie a Hot Wheels od Mattelu. Firmy již v minulosti o možné fúzi několikrát jednaly.



Společnost Hasbro dlouhá léta zaostávala za Mattelem. V letošním prvním čtvrtletí však poprvé od roku 2000 její příjmy překonaly konkurenční Mattel. Firmě pomohlo hlavně získání práv na výrobu hraček vycházejících z oblíbených filmů. Ve třetím čtvrtletí tržby Hasbra stouply o sedm procent, zatímco Mattelu o 13 procent klesly.

O nejnovější snaze společnosti Hasbro převzít rivala Mattel minulý týden informoval list The Wall Street Journal. Akcie Mattelu před touto zprávou vykazovaly od začátku letošního roku pokles o 47 procent, zatímco akcie Hasbra si kolem 18 procent připisovaly. Mattel má nyní tržní hodnotu asi 6,3 miliardy dolarů (137 miliard korun), zatímco Hasbro 11,8 miliardy dolarů (257 miliard korun).



V září se zvýšil tlak na výrobce hraček kvůli bankrotu největšího amerického hračkářství Toys "R" Us. Krach firmy zdůraznil problémy, kterým sektor nyní čelí, včetně internetové konkurence a změny preferencí u dětí. Mattel označil bankrot hračkářství za důvod svých slabých tržeb. Stejný měsíc dánská společnost Lego oznámila, že propustí osm procent zaměstnanců.