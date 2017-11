Skupina Hamé kupuje výrobce mražené zeleniny Agrimex Vestec | E15.cz

Výrobní závod má Agrimex v Panenských Břežanech u Prahy, stane se tak od 1. prosince osmým výrobním závodem Hamé v ČR. "Koupí této progresivní české potravinářské firmy vstupujeme do zcela nové kategorie mražených potravin, která zcela přirozeně doplní naše dosavadní portfolio sterilované zeleniny, v němž jsme největším hráčem v Česku. Otevře se nám tím i nový distribuční kanál," uvedl generální ředitel skupiny Hamé Martin Štrupl.



Podle dosavadního majitele Agrimexu Ryszarda Nemoudryho pomůže spojení s Hamé k dalšímu rozvoji společnosti, výrobky Agrimexu se tak podle něj dostanou na nové trhy v zahraničí. Agrimex Vestec by měl být plně včleněný do Hamé od prvního prosince.

Tržby Agrimexu loni dosáhly podle mluvčího Hamé Petra Kopáčka 260 milionů korun. Předloni podle výroční zprávy ve Sbírce listin 237 milionů korun s necelým sedmimilionovým ziskem.



Tržby kunovické potravinářské společnosti Hamé loni stouply o 2,7 procenta na 5,23 miliardy korun. Český trh se na tržbách podílel z poloviny. Firma pod novým vlastníkem, norskou společností Orkla, změnila od loňska metodiku výpočtu tržeb. Podle staré metodiky firma předloni vykázala tržby 6,01 miliardy korun. Orkle v Česku patří také například společnost Vitana.

Hamé má v Česku a na Slovensku vedoucí pozici na trhu paštik, hotových jídel, kečupů, konzervované zeleniny, džemů a dětské výživy. Mezi nejznámější značky firmy patří Májka, Znojmia a Otma. Firma exportuje do zhruba 40 zemí, má sedm výrobních závodů v Česku a tři v zahraničí. Hamé má zhruba 2400 zaměstnanců.



Orkla je předním dodavatelem spotřebního zboží a řešení v oblasti potravin, drogistického zboží a pekárenství ve Skandinávii, Pobaltí či v Indii. Ve střední Evropě skupina vlastní například rakouskou společnost Felix a rumunskou Orkla Foods Romania.