Spojené státy ve velkém vrací zboží dovážené v dřevěných boxech

USA podle zkušebního ústavu kontrolují veškerý dřevěný obalový materiál, to znamená i dřevěné obaly a pomocné dřevo, které jsou opatřeny mezinárodní značkou IPPC. Takové označení mají obaly, které by měly být tepelně ošetřeny. V případě zjištění známek napadení dřevěných obalů druhy hmyzu uvedenými v dovozních požadavcích USA jsou takové obaly podrobeny detailní kontrole. Pokud hmyz najdou, automaticky vracejí obaly do země původu.

"Zjištění živých škůdců je považováno za potvrzení skutečnosti, že dřevěný obal nebyl ošetřen," uvedl ÚKZÚZ. Spojené státy se podle něj zaměřují na kontroly obalů zboží určeného pro automobilový průmysl.

Ústav proto vývozcům doporučuje, aby speciálně pro export do USA požadovali výrobu dřevěných obalů ze dřeva bez příznaků napadení a bez kůry. Důkladné značení IPPC značkou by mělo být samozřejmostí.

Dřevěný obalový materiál využívaný k vývozu zboží je již několik let regulován mezinárodním standardem, který stanovuje požadavky na ošetřování dřevěného materiálu proti škodlivým organismům a na jeho označování mezinárodní značkou IPPC.